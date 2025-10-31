Resultados de la LVBP en la jornada de este jueves

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este jueves, 30 de octubre, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional hubo un encuentro menos de los regulares, sin embargo, sobraron las emociones en las tres plazas donde se vio acción.

Por un lado terrenearon, por el lado voltearon el juego con un cuadrangular y en el estadio Monumental, hubo un triple play de Tiburones de La Guaira que se robó todas las miradas.

Resultados de la LVBP:

En el primer encuentro de la noche, los Cardenales de Lara perdían 1-4 en el séptimo episodio e hilavanaron un rally de cinco rayitas, para imponerse a los Tigres de Aragua 6 carreras por 4 en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Tigres de Aragua 4-6 Cardenales de Lara

Mientras que en el segundo desafío, los Tiburones de La Guaira doblegaron a los Leones del Caracas con pizarra de 10 rayitas a 6 en un buen ambiente en el estadio Monumental Simón Bolívar, para ponerse arriba en esta serie 2-1.

Tiburones de La Guaira 10-6 Leones del Caracas

Mientras que en el último duelo de la jornada, los Bravos de Margarita dejaron en el terreno a los Navegantes del Magallanes 10 carreras por 9, en el primero de dos que disputarán entre hoy y mañana en el estadio Nueva Esparta.