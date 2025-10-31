Roberts inyecta humor a los Dodgers antes del juego 6: "Esto es lo que necesitábamos"

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles están entre la espada y la pared, enfrentando la eliminación ante los Azulejos de Toronto. Sin embargo, eso no les quita la libertad de divertirse. Para inyectar un poco de ligereza, su mánager, Dave Roberts, protagonizó un curioso momento este jueves durante el entrenamiento opcional en el Rogers Centre, en Toronto.

El Momento Curioso: Una Carrera Inesperada

En la antesala del sexto partido de la Serie Mundial, Roberts decidió competir en una carrera alrededor de las bases contra el jugador de cuadro Hyesong Kim.

Aunque el exjugador, conocido por haber robado $243$ bases durante sus 10 años de carrera en las Grandes Ligas, tomó la delantera inicial, el reto no le salió bien: Roberts se cayó de manera dramática al redondear la segunda base.

La cómica zambullida provocó la risa instantánea de Kim, los demás jugadores y espectadores presentes.

“¡Esto es lo que necesitábamos!”, exclamó la estrella de los Dodgers, Freddie Freeman, mientras chocaba los cinco con Roberts tras el hilarante momento, reconociendo el valor de un alivio cómico en un momento de tanta tensión.

El Enfoque del Manager

El acto de Roberts no fue casual. El mánager les había dado a sus jugadores un entrenamiento opcional en su día libre entre partidos, buscando mitigar el agotamiento tras una serie larga y los constantes viajes. Su esperanza era que este descanso, y el momento de humor, ayudaran a mantener vivas sus aspiraciones al campeonato.

Roberts se mostró animado al ver el compromiso de su plantilla:

“Lo que me anima es que les di a nuestros jugadores la opción de no entrenar hoy”, comentó a los periodistas el jueves. “Debido a la larga serie, las 18 entradas [del Juego 5], los viajes y todo eso. Ninguno optó por esa opción, lo cual me entusiasma mucho y demuestra la mentalidad de estos chicos: saben que aún queda trabajo por hacer y que vamos a seguir adelante y a seguir luchando”.

Sexto Juego: Todo o Nada

El zurdo Yoshinobu Yamamoto será el lanzador abridor por Los Ángeles este viernes, con la esperanza de extender la vida de su equipo y forzar un decisivo Juego 7. A juzgar por lo bien que lo pasaron durante el entrenamiento, nadie diría que a los Dodgers les espera un partido crucial en menos de 24 horas, demostrando que la presión no ha mermado su espíritu.