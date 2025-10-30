Mira lo que publicó la hija de Gloria Estefan tras el arresto a su pareja

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la tarde del miércoles 29 de octubre, Emily Estefan, hija de la leyenda musical Gloria Estefan, vivió momentos de angustia cuando tuvo una acalorada discusión con su novia Gemeny Hernández, quien fue detenida en Miami por agresión y robo.

Posteriormente, Hernández fue liberada tras pagar una fianza de 3 mil dólares y la afirmación de Emily de que su intención nunca fue que su pareja fuera a la cárcel, según lo que contó en la audiencia vía zoom con la jueza.

Emily Estefan salió al paso

Horas después de que las autoridades hicieran acto de presencia, Emily optó por mantenerse al margen de los comentarios directos sobre el incidente. En sus redes sociales publicó Reels relacionados con la música.

En una de las publicaciones aparece la estrella Prince hablando sobre el uso de samples y en otra con humor habla sobre la diversidad musical dejando claro su propósito de “mantenerse en lo suyo”.

Su silencio sobre el altercado y su decisión de seguir compartiendo contenido ligado a su pasión artística contrastan con el revuelo que ha generado el caso. Hasta el momento, sus famosos padres no han dado declaraciones al respecto.

Audiencia de Gemeny y defensa de Emily

Durante la primera audiencia judicial vía Zoom, Emily intervino para expresar que no deseaba que su pareja fuera encarcelada. Según los registros, pidió a los oficiales que no procedieran con el arresto.

A pesar de su petición, el sistema aplicó los protocolos y se estableció una fianza de 3 mil dólares para que Hernández pudiera quedar en libertad bajo ciertas condiciones, incluida una orden de alejamiento temporal.

La relación entre Emily Estefan y Gemeny Hernández había sido una de las más visibles del ambiente artístico y mediático latino. Desde el 2016 mantienen una “asociación de vida y de negocios” según su propio testimonio.