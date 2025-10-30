Pareja de la hija de Gloria Estefan salió de la cárcel

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles 29 de octubre el medio estadounidense TMZ, informó la noticia sobre la detención de Gemeny Hernández, pareja de Emily, hija de los cantantes Gloria y Emilio Estefan. Afirmaron que según la joven había golpeado a la hija de los artistas, al punto que la policía tuvo que detenerla.

TMZ Rompe el silencio

El reporte policial que fue encontrado por TMZ, aseguró que Hernández fue detenida en Miami-Dade, acusada de violencia y apuntando que fue Emily la afectada por la situación, aunque su nombre no apareció en los informes.

Afirman que la situación de tornó en golpes, por un teléfono que la hija de Emilio y Gloria quería quitarle a su pareja, que según era de su propiedad. Dicen que en un momento Gemeny le pegó con el dispositivo a la joven, quien llamó al 911 para pedir ayuda.

Al ser atendida por las autoridades Emily Estefan presentaba rasguños en el cuello y un moretón bajo el ojo.

Gemeny sale de la cárcel

Tras la situación que terminó con el arresto de la mujer, la hija de la intérprete de “Mi Tierra”, declaró ante la justicia de Miami, indicando que no quería ninguna orden en contra de su pareja y que no quería que fuese a la cárcel.

“Le rogué a los oficiales que no se la llevarán, que no quería ninguna orden en su contra. No tengo miedo”, expresó la hija de Gloria.

Finalmente, Gemeny Hernández salió de prisión siendo captado por los reporteros y sin dar declaraciones.