Arrestan a la pareja de la hija de Gloria Estefan por presunta violencia doméstica

El medio de comunicación estadounidense TMZ, compartió la noticia sobre Gemeny Hernández, pareja de Emily Estefan, hija de la gran Gloria Estefan, quien habría sido golpeada por la mujer con la que comparte su vida desde hace 8 años.

Según el reporte policial, Hernández fue detenida recientemente en Miami-Dade, acusada de robo con violencia, en la que apuntan como víctima a Emily, aunque su nombre no fue redactado en el informe.

Reportes del conflicto

La versión oficial detalla que, durante una discusión Hernández habría golpeado a Emily con un teléfono móvil en la cabeza, mientras luchaban por recuperar el dispositivo, que presuntamente pertenece a Emily.

Ella solicitó ayuda a la policía después de escapar y llamar al 911, siendo atendida por rasguños en el cuello y un moretón bajo el ojo.

La acusación califica el incidente como robo con violencia, al apropiarse del teléfono mediante fuerza, y agresión simple, por lo que Hernández fue arrestada de inmediato.

Historia de Emily y Gemeny

Emily y Gemeny llevan una relación de aproximadamente ocho años, hecha pública en el 2017 mediante Instagram, tras iniciar su noviazgo un año antes.

Emily, quien sigue la tradición musical de sus padres, se encuentra ahora en medio de este asunto legal que, aunque no involucra directamente a su madre, sin duda alguna significa una sombra mediática sobre la familia Estefan.

Hasta el momento de la publicación, no hay declaraciones oficiales de Emily o la propia Gloria Estefan sobre el incidente. Según los informes, se han contactado con sus representantes, pero, no hay respuesta por lo pronto.