Nueva servicio gratuito para jubilados y adultos mayores en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado una significativa expansión del programa de transporte gratuito destinado a adultos mayores en Nueva York. Esta medida tiene como objetivo mejorar la movilidad de este sector de la población y mitigar los efectos del aislamiento social.

La Oficina para el Envejecimiento del Estado de Nueva York (NYSOFA) ha revelado que, a partir de 2025, se añadirán 24,000 trayectos adicionales al programa, que ya abarca más de 1.7 millones de viajes anuales. Esta iniciativa se implementa en colaboración con la plataforma GoGoGrandparent, lo que permitirá aumentar la capacidad de atención en diversos condados.

El programa, que se encuentra en funcionamiento desde 2022, fue creado para abordar la falta de opciones de transporte accesible para personas mayores de 60 años, especialmente en áreas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos.

¿Quiénes pueden acceder al transporte sin costo?

El beneficio está destinado a residentes del estado de Nueva York que tengan 60 años o más y que no dispongan de un vehículo propio ni de familiares que puedan ayudarles con sus traslados. Para acceder al programa, los interesados deben comunicarse con las oficinas locales para el envejecimiento, donde se verificará su edad, residencia y necesidad real de movilidad.

Actualmente, el sistema está disponible en 57 condados fuera de la ciudad de Nueva York, con especial énfasis en Chemung, Schuyler, Steuben, Tompkins y Yates.

Cómo funciona el servicio de traslados

El servicio de transporte gratuito para adultos mayores opera mediante pedidos telefónicos, facilitando así el acceso a aquellos que no utilizan aplicaciones móviles ni internet. Los viajes incluyen destinos comunes como consultorios médicos, supermercados y centros comunitarios, siempre dentro de las normativas establecidas por cada administración local.

La gobernadora Hochul enfatizó que el objetivo es "garantizar que los adultos mayores se mantengan activos y participen plenamente en sus comunidades", alineándose con otras políticas estatales de inclusión social.

Impacto de la expansión en 2025

La ampliación del número de viajes gratuitos fortalecerá la cobertura geográfica y ampliará la red de protección social para las personas mayores. Según NYSOFA, esta medida no solo fomenta la autonomía de los adultos mayores, sino que también ayuda a combatir la soledad no deseada, un problema común entre este grupo etario. Además, el programa incluirá mecanismos de seguimiento para asegurar que el servicio llegue a quienes realmente lo necesitan, garantizando transparencia y evitando usos indebidos.

Cómo solicitar transporte gratuito en Nueva York

Los pasos para inscribirse en el programa son sencillos:

1. Contactar por teléfono a la oficina local para el envejecimiento.

2. Presentar documentos que acrediten edad y residencia.

3. Someterse a una evaluación de necesidades de movilidad.

4. Esperar la confirmación oficial de admisión.

El trámite se gestiona de manera descentralizada, permitiendo que cada condado administre sus recursos y cupos según la demanda local.