Estados Unidos: Entra en vigor un cambio clave en el trámite de renovación de visa americana

Desde ayer 2 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementó un cambio importante en la renovación de visas, afectando principalmente a la exención de entrevista consular. Este ajuste impacta a menores de 14 años y adultos mayores de 79, quienes ahora deben presentarse obligatoriamente en el consulado, dejando atrás la renovación automática sin entrevista.
Quiénes deben acudir a la entrevista en Estados Unidos
Los grupos que deben cumplir con la nueva disposición son:
- Solicitantes de visa B1/B2 menores de 14 años que obtuvieron la visa siendo niños.
- Adultos mayores de 79 años que antes podían renovar sin cita presencial.
Categorías que mantienen exención de entrevista
Algunas categorías aún pueden renovar sin entrevista, incluyendo:
- Visa A y G, como A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes personales), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1.
- Visa diplomática u oficial.
- Visa de turista B1, B2 o B1/B2 mayores de 18 años que cumplan criterios como renovar dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de su visa anterior y no haber recibido negativas previas.
- Los funcionarios consulares pueden solicitar entrevistas presenciales incluso a quienes cumplen los criterios de exención.
Procedimiento para renovar sin entrevista
El proceso de renovación digital incluye varios pasos:
- Completar el formulario DS-160 con información personal, laboral y de viaje.
- Crear una cuenta en el Servicio de Visas de EE.UU. y realizar el pago correspondiente.
- Agendar cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).
- Recibir notificación de elegibilidad y enviar los documentos si corresponde.
- Recoger la visa en persona o recibirla por paquetería.
- Si no se es elegible, será necesario acudir a una entrevista consular.