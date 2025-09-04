Estados Unidos: Entra en vigor un cambio clave en el trámite de renovación de visa americana

Suscríbete a nuestros canales

Desde ayer 2 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementó un cambio importante en la renovación de visas, afectando principalmente a la exención de entrevista consular. Este ajuste impacta a menores de 14 años y adultos mayores de 79, quienes ahora deben presentarse obligatoriamente en el consulado, dejando atrás la renovación automática sin entrevista.

Quiénes deben acudir a la entrevista en Estados Unidos

Los grupos que deben cumplir con la nueva disposición son:

Solicitantes de visa B1/B2 menores de 14 años que obtuvieron la visa siendo niños.

que obtuvieron la visa siendo niños. Adultos mayores de 79 años que antes podían renovar sin cita presencial.

Categorías que mantienen exención de entrevista

Algunas categorías aún pueden renovar sin entrevista, incluyendo:

Visa A y G, como A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes personales), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1.

Visa diplomática u oficial.

Visa de turista B1, B2 o B1/B2 mayores de 18 años que cumplan criterios como renovar dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de su visa anterior y no haber recibido negativas previas.

Los funcionarios consulares pueden solicitar entrevistas presenciales incluso a quienes cumplen los criterios de exención.

Procedimiento para renovar sin entrevista

El proceso de renovación digital incluye varios pasos: