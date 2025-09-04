Servicios

Estados Unidos: Entra en vigor un cambio clave en el trámite de renovación de visa americana

Este cambio busca reforzar la seguridad y garantizar que todos los solicitantes cumplan con los requisitos consulares antes de recibir la visa renovada.

Por Jessica Molero Gómez
Miércoles, 03 de septiembre de 2025 a las 08:24 pm
Desde ayer 2 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos implementó un cambio importante en la renovación de visas, afectando principalmente a la exención de entrevista consular. Este ajuste impacta a menores de 14 años y adultos mayores de 79, quienes ahora deben presentarse obligatoriamente en el consulado, dejando atrás la renovación automática sin entrevista.

Quiénes deben acudir a la entrevista en Estados Unidos

Los grupos que deben cumplir con la nueva disposición son:

  • Solicitantes de visa B1/B2 menores de 14 años que obtuvieron la visa siendo niños.
  • Adultos mayores de 79 años que antes podían renovar sin cita presencial.

Categorías que mantienen exención de entrevista

Algunas categorías aún pueden renovar sin entrevista, incluyendo:

  • Visa A y G, como A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes personales), G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 y TECRO E-1.
  • Visa diplomática u oficial.
  • Visa de turista B1, B2 o B1/B2 mayores de 18 años que cumplan criterios como renovar dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de su visa anterior y no haber recibido negativas previas.
  • Los funcionarios consulares pueden solicitar entrevistas presenciales incluso a quienes cumplen los criterios de exención.

Procedimiento para renovar sin entrevista

El proceso de renovación digital incluye varios pasos:

  1. Completar el formulario DS-160 con información personal, laboral y de viaje.
  2. Crear una cuenta en el Servicio de Visas de EE.UU. y realizar el pago correspondiente.
  3. Agendar cita en el Centro de Atención al Solicitante (CAS).
  4. Recibir notificación de elegibilidad y enviar los documentos si corresponde.
  5. Recoger la visa en persona o recibirla por paquetería.
  6. Si no se es elegible, será necesario acudir a una entrevista consular.

