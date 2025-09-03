|1
|Entradas
|NYY
|HOU
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|1-0
|0
|0
|0
|.247
|A. Judge DH
|1-0
|0
|0
|0
|.324
|C. Bellinger RF
|0-0
|0
|0
|0
|.279
|J. Chisholm Jr. 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.243
|G. Stanton LF
|0-0
|0
|0
|0
|.288
|B. Rice 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.242
|A. Wells C
|0-0
|0
|0
|0
|.210
|A. Volpe SS
|0-0
|0
|0
|0
|.209
|R. McMahon 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.216
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Will Warren
|0.1
|0
|1
|0
|11-6
|4.29
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Peña SS
|1-0
|0
|0
|0
|.304
|Y. Alvarez LF
|1-1
|0
|0
|0
|.235
|J. Altuve DH
|0-0
|0
|0
|0
|.272
|C. Correa 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.273
|J. Sánchez RF
|0-0
|0
|0
|0
|.253
|Y. Diaz C
|0-0
|0
|0
|0
|.253
|V. Caratini 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.262
|R. Urías 2B
|0-0
|0
|0
|0
|.255
|T. Trammell CF
|0-0
|0
|0
|0
|.208
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Jason Alexander
|1.0
|0
|0
|2
|15-9
|4.53
|
NY Yankees
|
Houston
|0
|H
|1
|0
|HR
|0
|0
|TB
|1
|1
|DEB
|0
|
NY Yankees
|
Houston
|0
|K
|2
|6
|ST
|9
|1
|H
|0
|0
|BB
|1
|
NY Yankees
|
Houston
|0
|H
|1
|0
|HR
|0
|0
|TB
|1
|1
|DEB
|0
|
NY Yankees
|
Houston
|0
|K
|2
|6
|ST
|9
|1
|H
|0
|0
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
