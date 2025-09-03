Play by Play

NYY
77-61 (.558)
0
Baja 1st 1 out
0

HOU
76-63 (.547)
Jose Altuve

AL BATE

Jose Altuve (DH)
0 - 0
Will Warren

LANZA

Will Warren
0.1 IP, 0 CL, 0 K, 11 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Yordan Alvarez 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 - - - - - - - - 0 0 0
- - - - - - - - 0 1 0
Entradas NYY HOU
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 1-0 0 0 0 .247
A. Judge DH 1-0 0 0 0 .324
C. Bellinger RF 0-0 0 0 0 .279
J. Chisholm Jr. 2B 1-0 0 0 0 .243
G. Stanton LF 0-0 0 0 0 .288
B. Rice 1B 0-0 0 0 0 .242
A. Wells C 0-0 0 0 0 .210
A. Volpe SS 0-0 0 0 0 .209
R. McMahon 3B 0-0 0 0 0 .216




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Will Warren 0.1 0 1 0 11-6 4.29
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Peña SS 1-0 0 0 0 .304
Y. Alvarez LF 1-1 0 0 0 .235
J. Altuve DH 0-0 0 0 0 .272
C. Correa 3B 0-0 0 0 0 .273
J. Sánchez RF 0-0 0 0 0 .253
Y. Diaz C 0-0 0 0 0 .253
V. Caratini 1B 0-0 0 0 0 .262
R. Urías 2B 0-0 0 0 0 .255
T. Trammell CF 0-0 0 0 0 .208




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jason Alexander 1.0 0 0 2 15-9 4.53

NY Yankees
Houston
0 H 1
0 HR 0
0 TB 1
1 DEB 0

NY Yankees
Houston
0 K 2
6 ST 9
1 H 0
0 BB 1
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 80 59 .576 - W1
Yankees 77 61 .558 2.5 W1
Red Sox 78 62 .557 2.5 W3
Rays 69 69 .500 10.5 W5
Orioles 64 76 .457 16.5 W3
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 76 63 .547 - L1
Mariners 73 66 .525 3.0 L2
Rangers 72 69 .511 5.0 L2
Angels 65 73 .471 10.5 W1
Athletics 64 76 .457 12.5 L1
Probabilidad de ganar
55 %
1 parte baja
(B:0 S:0 O:1)

NY Yankees 0 - 0 Houston
Datos del encuentro
Estadio: Daikin Park
Localidad: Houston, Texas
El clima: Roof Closed, 73 ºF
Capacidad: 41.000
Árbitros:
Home Plate: Brian Walsh
1era base: Adrian Johnson
2da base: Paul Clemons
3era base: Ramon De Jesus
