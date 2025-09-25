Servicios

Funvisis reporta sismo en esta entidad de Venezuela (+Detalles)

La información fue difundida mediante la cuenta de X @SomosFunvisis recientemente 

Por Meridiano

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 12:04 pm
Funvisis reporta sismo en esta entidad de Venezuela (+Detalles)
Foto: Referencial / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 25 de septiembre, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un sismo de 3.8 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue a 28 kilómetros del oeste de Carora (estado Lara) y una profundidad de 14.8 kilómetros. En este sentido, el movimiento telúrico afectó a los habitantes del sector de Matey y Las Cocuizas. Además, lugareños de la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia, también percibieron el temblor, pero con menor intensidad. 

NOTAS RELACIONADAS

Por su parte, las autoridades exhortan a la población a tomar en consideración algunas recomendaciones, entre estas: 

  • Antes del Sismo: 

-Prepárate para cualquier eventualidad: Identifica en tu hogar u oficina un lugar seguro, ya sea una mesa o escritorio resistente. 

-Arma un kit de emergencia: Añade un botiquín de primeros auxilios, agua, artículos esenciales, un pito y linterna. 

  • Durante un sismo: 

-Mantén la calma: Evita correr o empujar a otras personas, porque podrías causas afecciones graves al cometer un error. 

-Ubícate en una zona segura: Aléjate de ventanas, espejos o puertas de vidrio. 

-Si estás en la calle: Evalúa los riegos en tu entorno como postes, cables y objetos que podrían caer o estructuras que podrían derrumbarse. 

  • Después del sismo: 

-Toma previsiones: Cierra llaves de agua y gas. También, desconecta artefactos eléctricos. 

-Evacúa el área con cuidado: Aléjate de las estructuras afectadas y movilízate a lugares más seguros. 

-Considera las réplicas: Infórmate a través de las redes sociales de Funvisis sobre las réplicas y aplica las medida sugeridas por las autoridades.  

Noticia en desarrollo...

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Shohei Ohtani
Jueves 25 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios