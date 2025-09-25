Funvisis reporta sismo en esta entidad de Venezuela (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 25 de septiembre, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó un sismo de 3.8 en la escala de Richter, cuyo epicentro fue a 28 kilómetros del oeste de Carora (estado Lara) y una profundidad de 14.8 kilómetros. En este sentido, el movimiento telúrico afectó a los habitantes del sector de Matey y Las Cocuizas. Además, lugareños de la Costa Oriental del Lago, en el estado Zulia, también percibieron el temblor, pero con menor intensidad.

Por su parte, las autoridades exhortan a la población a tomar en consideración algunas recomendaciones, entre estas:

Antes del Sismo:

-Prepárate para cualquier eventualidad: Identifica en tu hogar u oficina un lugar seguro, ya sea una mesa o escritorio resistente.

-Arma un kit de emergencia: Añade un botiquín de primeros auxilios, agua, artículos esenciales, un pito y linterna.

Durante un sismo:

-Mantén la calma: Evita correr o empujar a otras personas, porque podrías causas afecciones graves al cometer un error.

-Ubícate en una zona segura: Aléjate de ventanas, espejos o puertas de vidrio.

-Si estás en la calle: Evalúa los riegos en tu entorno como postes, cables y objetos que podrían caer o estructuras que podrían derrumbarse.

Después del sismo:

-Toma previsiones: Cierra llaves de agua y gas. También, desconecta artefactos eléctricos.

-Evacúa el área con cuidado: Aléjate de las estructuras afectadas y movilízate a lugares más seguros.

-Considera las réplicas: Infórmate a través de las redes sociales de Funvisis sobre las réplicas y aplica las medida sugeridas por las autoridades.

Noticia en desarrollo...