Cierre del gobierno en EEUU: ¿Qué pasará con los pagos del Seguro Social y Medicare?

El cierre parcial del gobierno federal en Estados Unidos, iniciado el 1 de octubre, ha generado inquietud entre millones de ciudadanos, especialmente jubilados, discapacitados y beneficiarios de la ayuda suplementaria (SSI).

Las disputas entre legisladores republicanos y demócratas por el presupuesto han creado incertidumbre sobre el funcionamiento de los servicios gubernamentales y la entrega de pagos esenciales.

La Administración del Seguro Social (SSA) ha confirmado que los pagos de Seguro Social y SSI seguirán realizándose según lo programado. Esto se debe a que estos fondos provienen de los impuestos sobre la nómina, considerados gasto obligatorio del gobierno, y no dependen de la aprobación del presupuesto actual.

Por lo tanto, los beneficiarios no verán afectadas sus fechas de pago, incluso en meses con ajustes de calendario.

Servicios esenciales disponibles en oficinas locales

A pesar del cierre, algunas oficinas de la SSA permanecerán abiertas con operaciones limitadas, ofreciendo únicamente servicios esenciales como:

Solicitud de beneficios o apelaciones.

Cambios de dirección y datos de depósito directo.

Reemplazo de pagos perdidos o tarjetas de Seguro Social.

Actualización de información de beneficiarios de SSI y situaciones de vivienda o ingresos.

En contraste, otros servicios no estarán disponibles, como la emisión de tarjetas de Medicare o comprobantes de ingresos, hasta que se levante el cierre.

El programa de Medicare continuará funcionando normalmente, ya que se considera un servicio obligatorio, los beneficiarios seguirán recibiendo atención médica, medicamentos y hospitalización. Sin embargo, algunos trámites administrativos, como atención telefónica y pagos a proveedores, podrían experimentar retrasos debido a la reducción de personal activo durante el cierre.