Bono Único Familiar de octubre, todo lo que debes saber sobre su pago y entrega

El Bono Único Familiar de octubre será distribuido próximamente a través del Sistema Patria, como parte de los subsidios que otorga el Gobierno Nacional. Este aporte tiene como propósito reunir en un solo beneficio distintas ayudas sociales que ya existen, permitiendo que más hogares reciban apoyo económico en un mismo pago.

Dicho bono reúne iniciativas como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad. Una de sus características es que, además de la asignación principal, se entrega un refuerzo adicional en los días posteriores, lo que incrementa el respaldo económico para las familias.

Durante septiembre los beneficiarios recibieron 2.200 bolívares, equivalentes a unos 14,71 dólares según la tasa del BCV, más asignaciones de 740 y 1.480 bolívares. Para octubre, los cálculos apuntan a que los pagos podrían ubicarse en 2.510, 850 y 1.700 bolívares, aunque estas cifras son solo estimaciones y no han sido confirmadas oficialmente.

Las autoridades no han indicado con precisión el día de inicio de la entrega, sin embargo, se espera que la activación del Bono Único Familiar de octubre ocurra entre el jueves 2 y el sábado 4 del mes, de igual manera, los beneficiarios registrados deben revisar las notificaciones enviadas por mensaje de texto desde el número oficial 3532.

Cómo registrarse en el Sistema Patria

Para acceder al bono, los usuarios deben registrarse en www.patria.org.ve y completar el proceso: