Jennifer Aniston: La dolorosa batalla de la actriz por ser madre

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto que la actriz estadounidense Jennifer Aniston, no ha podido cumplir su gran meta de convertirse en madre. Pese a que ha tenido relaciones estables con Brad Pitt y Justin Theroux, no ha dado el gran saltó y ha revelado el por qué.

Jennifer y la dura batalla de ser madre

En una entrevista con “Harper’s Bazaar”, la extalento de la popular serie “Friends”, fue muy clara en hablar del tema que tantos titulares ha protagonizado. Comentó que realizó varios procedimientos, como fertilización In vitro, pero, por diversas razones jamás quedó embarazado.

La rubia de 56 años destacó en sus 30 y 40 años, pasó por momentos complicados en los que intentó quedar en cinta, pero la gente solo hablaba y la señalaban de ser una mujer fría, que no deseaba quedar embarazado por “egoísta”.

“El proceso de tener hijos fue un reto para mí. Si no fuera por eso, nunca habría llegado a ser quien estaba destinada a ser. Intentaba quedarme embarazada. Años y años de especulación... Fue muy difícil. Me sometí a FIV, tomé tés chinos, todo. Me esforzaba muchísimo. Dicen que soy egoísta”, comentó en la conversación.

Una mujer fuerte y sin miedos

En este sentido, aseveró que era un tema que antes le daba mucha importancia, pero ya no lo hace, ya que le resbala cualquier opinión que puedan decirle sobre la maternidad.

“Eso no es asunto de nadie. Pero, llega un punto en el que es inevitable oírlo: la historia de que no tendré un hijo, de que no tendré una familia, porque soy egoísta, adicta al trabajo. Así que aquí estoy hoy. El barco ya pasó. Pero no me arrepiento de nada”, aseveró en la popular revista de moda.