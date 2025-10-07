Angélica Vale desata la ira del público tras mensaje despectivo sobre los latinos

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, la actriz mexicana Angélica Vale, ha sido duramente criticada en las redes sociales, luego de que durante una emisión del programa radial “La Vale Show” en Cali 93.9 FM, emitiera un comentario algo desagradable sobre los latinos.

Aunque seguramente la estrella de “Amigas y Rivales” lo vio como un comentario jocoso por la situación económica que viven algunos latinoamericanos en los Estados Unidos, la opinión fue tildada como “irrespetuosa”.

¿Qué dijo Angélica Vale?

En el espacio radial, la artista se refería a las redadas que promete hacer el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el espectáculo del puertorriqueño el próximo 8 de febrero, en ese momento, insinuó que, los latinos no podrán asistir por falta de dinero.

“Hay mucha gente preocupada que me dice ‘oye, pero el ICE va a llegar al Super Bowl’ y yo digo ‘no te preocupes, los boletos cuestan de cinco mil dólares para arriba. Ningún latino nos alcanza para ir’, así que no vamos a estar, lo vamos a disfrutar desde nuestra casa seguro”, expresó entre risas.

Críticas a la actriz

Poco después de difundido el audio, creadores de contenido, seguidores y críticos reaccionaron con molestia. Jacqueline Martínez, influencer de espectáculos bajo el alias Chamonic3, calificó la declaración como “muy mal comentario”.

Según Chamonic, “cualquiera puede pagar un boleto si se lo propone” y acusó a Vale de seguir estereotipos dañinos hacia la comunidad latina.

Por su parte, algunos defensores de Angélica intentaron matizar la intención y aseguraron que lo dijo en tono de broma o exageración, buscando destacar el contexto migratorio tenso que viven muchos latinos en USA al hablar de las redadas del ICE, que mencionó durante su intervención.

Vale recordar que, hace una semana el alto asesor de Donald Trump, Corey Lewandowski, aseguró que, el ICE estará presente en el Levi’s Stadium: “No hay lugar donde puedan proporcionar refugio a quienes están ilegalmente en este país, ni siquiera en el Super Bowl. Los detendremos”.