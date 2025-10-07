MLB: Juego 3 entre Marineros y Tigres en suspenso por lluvia (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) sufrió un contratiempo este martes debido a las condiciones climáticas en Detroit. El choque entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit, programado para comenzar en horas de la tarde, fue retrasado por lluvia, generando un ajuste en la programación televisiva de Fox Sports.

Según reportó Andrew Marchand de The Athletic, si el encuentro entre Marineros y Tigres se extiende más allá de las 8:00 p.m. y coincide con el inicio del Juego 3 entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto, la cadena Fox Sports trasladará la transmisión del primer juego de FS1 a FS2. El duelo entre Yankees y Azulejos se mantendrá en FS1 como estaba previsto.

Fox Sports reorganiza su cobertura para evitar interrupciones

Ambos partidos estarán disponibles en las plataformas digitales Fox Sports App y Fox One App, lo que garantiza acceso continuo para los fanáticos, independientemente del canal televisivo.

El cruce entre Yankees y Azulejos está pautado para las 5:00 p.m., hora del Este, y representa un momento clave en la serie. Por su parte, la serie entre bengalíes y bucaneros es la única en todo el playoff que está igualada.

Según el equipo de FS1, se tiene previsto que el horario del inicio del encuentro sea a las 7:30 PM hora local.