MLB: ¿Dónde se podrá ver el Clásico Mundial de Beisbol 2026 en Estados Unidos?

Suscríbete a nuestros canales

La cadena FOX Sports ha asegurado los derechos exclusivos de transmisión en Estados Unidos para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, consolidando su posición como referente en la cobertura deportiva global. El torneo, que reúne a las mejores selecciones nacionales del beisbol, contará con una cobertura sin precedentes en múltiples plataformas del grupo FOX.

47 partidos en inglés y 28 en español para todo el país

Según lo anunciado, los 47 encuentros del torneo se emitirán en inglés a través de FOX, FS1, FS2, FOX One, la aplicación FOX Sports y la plataforma gratuita Tubi. Además, 28 encuentros serán transmitidos en español por FOX Deportes, ampliando el alcance hacia la audiencia hispana en Estados Unidos.

Clásico Mundial de Beisbol como evento global

La edición 2026 del Clásico Mundial de Beisbol promete ser una de las más vistas en la historia del torneo. Con la participación de selecciones como Japón, República Dominicana, Venezuela, Estados Unidos y Cuba, el evento se ha convertido en una vitrina de talento que ha dejado muchas ganancias sobre todo en Miami.

FOX Deportes refuerza su compromiso con la comunidad latina

La inclusión de 28 juegos en FOX Deportes representa un paso clave en la estrategia de FOX para conectar con la audiencia latina, que ha sido históricamente una base sólida de aficionados al beisbol.