Farándula

El cantante Zion sufrió un accidente y se encuentra hospitalizado

Su equipo se reserva su estado actual y piden respeta en medio de la complicada situación del artista

Por

Kleimar Reina
Martes, 07 de octubre de 2025 a las 04:31 pm
El cantante Zion sufrió un accidente y se encuentra hospitalizado
Zion / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Por la tarde de este 7 de octubre, se informó que el cantante puertorriqueño Zion sufrió un accidente que lo mantiene hospitalizado, según un comunicado por parte de su equipo y familiares.

NOTAS RELACIONADAS

Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado”, se lee en la primera línea del escrito. Por ahora, sus representantes no han emitido mayor información sobre su estado actual.

Sin embargo, se reservan su condición médica mientras “su familia y equipo están enfocados en su recuperación”. Por su parte, sus seguidores se mantienen alerta ante cualquier actualización.

Piden oraciones por Zion

Aunque su estado actual no se ha hecho público, en el comunicado se pidió a todos sus seguidores oraciones por su pronta recuperación. Además, hicieron énfasis en el apoyo, respeto y paciencia de sus fans en este momento.

“Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar”, dice.

Por último, hacen un llamado a mantenerse atentos a cualquier información únicamente por las vías oficiales del cantante, para evitar caer en la desinformación y noticias extraoficiales.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos La Rinconada Breeders' Cup boxeo Jackson Chourio
Martes 07 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula