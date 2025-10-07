El cantante Zion sufrió un accidente y se encuentra hospitalizado

Suscríbete a nuestros canales

Por la tarde de este 7 de octubre, se informó que el cantante puertorriqueño Zion sufrió un accidente que lo mantiene hospitalizado, según un comunicado por parte de su equipo y familiares.

“Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado”, se lee en la primera línea del escrito. Por ahora, sus representantes no han emitido mayor información sobre su estado actual.

Sin embargo, se reservan su condición médica mientras “su familia y equipo están enfocados en su recuperación”. Por su parte, sus seguidores se mantienen alerta ante cualquier actualización.

Piden oraciones por Zion

Aunque su estado actual no se ha hecho público, en el comunicado se pidió a todos sus seguidores oraciones por su pronta recuperación. Además, hicieron énfasis en el apoyo, respeto y paciencia de sus fans en este momento.

“Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar”, dice.

Por último, hacen un llamado a mantenerse atentos a cualquier información únicamente por las vías oficiales del cantante, para evitar caer en la desinformación y noticias extraoficiales.