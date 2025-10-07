Hipismo

Maranoa Charlie derrochó clase para su cupo a la Breeders’ Cup Mile

Una contundente victoria antes las miradas francesas

Por

Darwin Dumont
Martes, 07 de octubre de 2025 a las 01:54 pm
Suscríbete a nuestros canales

Dentro de la cartelera dominical en el hipódromo Lognchamp, Francia, donde se llevaron a cabo varias pruebas clasificatorias para el Campeonato Mundial de Criadores a correrse este fin de mes en Califonia, se corrió el Qatar Prix de la Forêt (Gr1) de siete furlongs en las curvas de ParisLongchamp, en la cual Maranoa Charlie, hijo del reciente desaparecido Wootton Bassett, por lo que el consentido del Bond Thoroughbred se ganó un puesto directo para la Breeders' Cup Mile.

NOTAS RELACIONADAS

Breeders’ Cup: Maranoa Charlie a pulso estará en la BC Mile

Maranoa Charlie, en cada presentación ha demostrado energía para salir disparado en punta con la monta de Aurelien Lemaitre, este caballo clasificado en el Prix Jean Prat y City Of York, marcó un ritmo fuerte y tuvo suficiente impulso en la recta final para asegurar una victoria por 1 1/4 de cuerpo sobre Zarigana, para el entrenador Christopher Head.

 

 

Maranoa Charlie, añadiendo más peso a la historia de Wootton Bassett, semental que completó un doblete de Grupo 1 en la tarjeta para el difunto semental de la misma manera que el primero. La madre Koubalibre (Galileo) es pariente de la heroína de Cheveley Park Stakes y Lowther Tiggy Wiggy (Kodiac), quien produjo el desafortunado tercer año del Trofeo Futurity Of The Tiger (Galileo). Maranoa Charlie, ahora tiene récord de seis victorias en 10 presentaciones, esta fue su primera en el Grupo 1 de Europa, con una producción de 617 mil Euros. Su participación dependerá de sus conexiones de asistir a Estados Unidos para la venidera Copa de Criadores.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
Martes 07 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo