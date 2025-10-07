Maranoa Charlie derrochó clase para su cupo a la Breeders’ Cup Mile

Suscríbete a nuestros canales

Dentro de la cartelera dominical en el hipódromo Lognchamp, Francia, donde se llevaron a cabo varias pruebas clasificatorias para el Campeonato Mundial de Criadores a correrse este fin de mes en Califonia, se corrió el Qatar Prix de la Forêt (Gr1) de siete furlongs en las curvas de ParisLongchamp, en la cual Maranoa Charlie, hijo del reciente desaparecido Wootton Bassett, por lo que el consentido del Bond Thoroughbred se ganó un puesto directo para la Breeders' Cup Mile.

Breeders’ Cup: Maranoa Charlie a pulso estará en la BC Mile

Maranoa Charlie, en cada presentación ha demostrado energía para salir disparado en punta con la monta de Aurelien Lemaitre, este caballo clasificado en el Prix Jean Prat y City Of York, marcó un ritmo fuerte y tuvo suficiente impulso en la recta final para asegurar una victoria por 1 1/4 de cuerpo sobre Zarigana, para el entrenador Christopher Head.

Maranoa Charlie, añadiendo más peso a la historia de Wootton Bassett, semental que completó un doblete de Grupo 1 en la tarjeta para el difunto semental de la misma manera que el primero. La madre Koubalibre (Galileo) es pariente de la heroína de Cheveley Park Stakes y Lowther Tiggy Wiggy (Kodiac), quien produjo el desafortunado tercer año del Trofeo Futurity Of The Tiger (Galileo). Maranoa Charlie, ahora tiene récord de seis victorias en 10 presentaciones, esta fue su primera en el Grupo 1 de Europa, con una producción de 617 mil Euros. Su participación dependerá de sus conexiones de asistir a Estados Unidos para la venidera Copa de Criadores.