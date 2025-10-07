Victoria Ruffo emite fuerte opinión sobre Eugenio Derbez: “Papá nunca ha sabido serlo”

Suscríbete a nuestros canales

Una polémica opinión sobre la paternidad de Eugenio Derbez fue emitida por Victoria Ruffo tras asegurar que el actor “papá nunca ha sabido serlo”, pues asegura que solo ella se avocó a cuidar su hijo José Eduardo.

Aunque la pareja lleva años separados, las declaraciones retomadas por el programa televisivo ‘Sale El Sol’, puso en el ojo del huracán a la expareja, quienes desde su ruptura no han gozado de una buena relación.

Con mucha certeza “La reina de las telenovelas” comentó que Eugenio Derbez se dedicó más a lo laboral que a su propia familia, sin embargo, aclaró que habla de su propia experiencia y no la de los demás hijos del también cineasta. “Sí me dediqué yo más a mi hijo que él…”, dijo.

“Ahora que son grandes sus hijos se lleva muy bien con ellos, comparte más con ellos que cuando eran chicos, yo hablo de lo mío, de los demás niños yo no sé, ni me meto ni quiero problemas…”, agregó.

“Papá nunca ha sabido serlo”

En la actualidad Eugenio y su hijo José Eduardo gozan de una relación fructífera, pero para Victoria Ruffo este vínculo es más de amistad que de padre e hijo. “Ahora es más compañero, más amigo, papá nunca ha sabido serlo, hasta ahora…”, afirmó.

Ambas estrellas no solo comparten la paternidad, sino que son abuelos de una pequeña niña llamada Tessa, quien nació el 30 de junio de 2024. Este acontecimiento, marcó el acercamiento de la familia.

La actriz apuesta a que su expareja haya cambiado su manera de ser padre, en especial con Aitana, a quien el intérprete tuvo de su matrimonio con Alessandra Rosaldo. “Ojalá que sí porque de los errores se aprende y si tiene la oportunidad otra vez de tener alguien un hijo chiquito y aprovecharlo, pues ojalá…”, dijo.