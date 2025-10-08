MLB: Cam Schlittler vuelve a ser la esperanza de Yankees en postemporada

Suscríbete a nuestros canales

Cam Schlitter vuelve a ser la esperanza de Yankees de Nueva York en la carrera por la Serie Mundial 2025. En el Bronx esperan que el joven lanzador tenga una sólida actuación para mantener con vida a su equipo; otro juego de eliminación directa para el novato en la postemporada.

Schlitter debe tener una actuación sólida, contundente y larga para evitar el sobretrabajo del bullpen; pero además, para apaciguar los bates de Azulejos de Toronto que están encendidos. Sobre todo, con Vladimir Guerrero Jr que es el principal verdugo de los Yankees en postemporada.

Cam ya sabe lo que es enfrentar un juego de eliminación directa, por lo que no sentirá la presión de antes. En primer lugar, porque lo vivió en Serie de Comodín contra Medias Rojas de Boston; pero además, lo hará en casa con toda la afición y la ofensiva respaldándolo entrada a entrada.

La brutal actuación de Cam Schlitter vs Medias Rojas de Boston

Cam Schlitter tuvo su primera gran apertura frente a Medias Rojas de Boston; siendo el máximo rival de Yankees de Nueva York, en una serie de eliminación directa. En ese contexto, el joven novato del Bronx mostró su mejor repertorio y todo su talento contra un rival de cuidado.

Schlitter lanzó 8.0 entradas de labor en un juego donde pudo completarlo con tranquilidad. No solo mostró dominio, también un gran conocimiento de la zona de strike y un comando de pitcheos; el mismo no pudo ser descifrado por la ofensiva de Red Sox en el juego clave del año.

Números de Cam Schlitter en 2025

La temporada 2025 de Cam Schlitter fue bastante productiva para el pelotero joven de Yankees de Nueva York. En la temporada regular mostró buen rendimiento aunque mostrando altibajos normales en su año de novato. Sin embargo, en postemporada en su primera aparición le fue fantástico.

Números de Schlitter en 2025:

- 14 juegos, 14 aperturas, 4-3, 2.96 efectividad, 73.0 entradas, 58 hits, 24 carreras limpias, 8 jonrones, 31 boletos, 84 ponches, 1.21 WHIP

Números de Schlitter en postemporada 2025:

- 1 juego, 8.0 entradas, 5 hits, 0 carreras limpias, 0 jonrones, 0 boletos, 12 ponches, 0.00 efectividad