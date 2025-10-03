MLB

Un inspirado Cam Schlittler doma a los Medias Rojas y guía la clasificación de sus Yankeesv

El novato de 24 años estuvo plenamente solvente y le ganó la pulseada a Connelly Early

Por

Neyken Vegas
Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 10:45 pm
A los Yankees de Nueva York les bastó solamente un inning productivo y una fenomenal apertura del joven de 24 años Cam Schlitter, para doblegar a su máximo rival, los Medias Rojas de Boston y obtener la clasificación a la Serie Divisional de la Liga Americana.

Los "Mulos del Bronx" blanquearon 0-4 a la novena visitante en el duelo decisivo del Wild Card, apoyados en el apoyo de su gente en el Yankee Stadium y en un dominio superlativo durante ocho episodios completos de su sorpresivo abridor de hoy.

Resumen:

Par de lanzadores que debutaron en esta campaña tuvieron la responsabilidad de subirse al morrito (Cam Schlitter vs Connelly Early) y ambos estuvieron dominantes en los primeros tres capítulos.

Sin embargo, la ofensiva local descifró los lanzamientos de Connelly Early en la baja del cuarto inning e hilvanaron un rally de cuatro rayitas, las dos últimas debido a un error del inicialista Nathaniel Lowe.

El que no se despeinó en ningún momento, al contrario, mejoró con el pasar de los tramos, fue Schlitter, derecho que ponchó a 12 oponentes trabajando principalmente con su recta y su sinker. Además, en una sola ocasión aceptó un corredor en posición de anotar, permitiendo apenas cinco sencillos y no regaló boletos con 107 lanzamientos al plato.

David Bednar se encargó de tomar la batuta en el último episodio, para asegurar el triunfo con sabor a una clasificación especial, para los Yankees.

Próximo rival de los Yankees en estos playoffs:

Ahora los "Mulos" deben viajar a Toronto, para medirse a los Azulejos desde el próximo sábado, en una Serie Divisional que se extenderá al mejor de cinco encuentros.

