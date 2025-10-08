Chema Andrés se sincera sobre su regreso con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

Chema Andrés, centrocampista de 20 años, sigue teniendo un corazón que late blanco. El ex madridista se marchó este verano al Stuttgart, club que canceló tres millones de euros al Real Madrid por el 50% de sus derechos. El jugador ha tenido un gran desenvolvimiento en la Bundesliga y ya hay rumores de que podría volver el próximo año a las filas merengues.

Chema Andrés, en su estadía con la selección Sub-21 ofreció declaraciones para Onda Cero donde conversó de su presente y de su futuro, asomando un posible regreso al Real Madrid.

Foto cortesía

Chema Andrés en Stuttgart

"No es típico de mi meter goles pero debutar con gol en Stuttgart fue una bienvenida increíble. Empezamos regular pero ahora no nos está yendo mal. Cada uno tiene que seguir su camino y esta era la mejor opción para desarrollarme. Me ha sorprendido la pasión que hay por el fútbol en Alemania".

Comparación con Rodrigo Hernández

"Creo que en lo único que nos parecemos es que jugamos con la camiseta por dentro. Es un privilegio que te comparen con alguien de esa calidad, el campeón del Balón de Oro del año pasado. Quedan muy pocos que tengan esa capacidad que tienen Rodri o Zubimendi de organizar el juego, de tener pausa. Todo equipo necesita un 6 que organice al equipo".

Real Madrid

"Veo al Madrid porque hay gente a la que le tengo mucho cariño como a Gonzalo. Creo que tienen un gran equipo y que están haciendo las cosas muy bien, ojalá puedan ganar muchos títulos".

Sustituir a Modric el día de su adiós

"Darle las gracias a Carlo por darme ese gran momento con una imagen que quedará en el recuerdo y esa foto la tiene mi abuelo guardada".

El regreso al Real Madrid

"Claro que el Real Madrid es un sueño para todo jugador y ojalá algún día poder volver. Al final todo el mundo sabe que es el club más grande del mundo del fútbol pero hay más fútbol a parte en otros países. En Alemania estoy muy a gusto y no imaginaba que estuviese así de bien".