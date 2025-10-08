Estrella del Real Madrid se queda fuera de la selección de España por lesión

Suscríbete a nuestros canales

La selección de España llegará golpeada a la próxima doble fecha FIFA y una muy importante de cara a las aspiraciones de clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. 'La Roja' se enfrentará a Georgia y Bulgaria en busca de consolidarse como líder de su grupo en los clasificatorios.

Después de conocerse que el combinado español no contaría con Lamine Yamal por su problema en la ingle y Rodri, capitán del equipo nacional y estrella del Manchester City, que no se ha recuperado del todo de su lesión de casi un año del año pasado, los dirigidos por Luis de la Fuente no contará con Dean Huijsen, quien llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche, de acuerdo con el comunicado oficial de los europeos.

El defensor del Real Madrid se cae de la convocatoria de los españoles para los próximos compromisos, donde su selección buscará dar un paso adelante en asegurar su sitio en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. En su lugar, el seleccionador de la Fuente ha llamado a Aymeric Laporte para afrontar los desafíos desde Valladolid.

España pierde a Dean Huijsen

El caída de Huijsen representa una baja sensible para el combinado español, tomando en cuenta que ha sumado una buena cantidad de minutos en el inicio de la presente temporada con el Real Madrid, que marcha en la cima de La Liga y ha tenido un buen comienzo en la UEFA Champions League.