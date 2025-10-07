MLB: Vladimir Guerrero Jr. amenaza con brillar en el Juego 3 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr. se perfila como una de las figuras más determinantes en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS), gracias a su impresionante historial frente al lanzador zurdo de los Yankees para esta noche, Carlos Rodón. El toletero dominicano ha demostrado una notable capacidad de producción contra Rodón, acumulando 10 hits en 17 turnos al bate, incluyendo un cuadrangular, cinco carreras impulsadas, cuatro extrabases y cuatro boletos sin ponches en 21 apariciones al plato para un promedio de .588 y un OPS de 1608.

Este dominio estadístico cobra especial relevancia en un momento decisivo para los Azulejos de Toronto, que busca pasar la escoba por primera vez en su historia a los Yankees de Nueva York para acceder a la serie de Campeonato de la Liga Americana.

Guerrero Jr. llega encendido a la postemporada

Más allá de su historial contra Rodón, Vladdy ha iniciado la postemporada encendido. En los dos primeros juegos de la ALDS, ha conectado seis hits en nueve turnos, incluyendo dos jonrones y seis carreras impulsadas. Su presencia en el corazón del lineup ha sido clave para mantener la ofensiva encendida y someter al pitcheo neoyorquino.

¿Se avecina una noche histórica para Vladdy?

Con los reflectores sobre él y los números respaldando su dominio, Vladimir Guerrero Jr. podría estar a las puertas de una actuación memorable ante los Yankees de Nueva York su ofensiva puede ser pieza clave para que esta noche sea histórica para el conjunto canadiense