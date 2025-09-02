Muere en tiroteo hombre condenado por atentado a David Ortiz en Herrera

Suscríbete a nuestros canales

En la madrugada de este lunes, un tiroteo en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste, dejó un saldo trágico de tres personas muertas y un herido. Entre los fallecidos se encuentra José Eduardo Ciprián Lebrón, conocido como "Chuki", quien había sido condenado a diez años de prisión por su participación en el atentado contra el exjugador de Grandes Ligas David Ortiz en junio de 2019.

Según el informe preliminar, Ciprián Lebrón y su acompañante, José Adonis Pérez García, se desplazaban en una yipeta negra por la calle Primera del barrio Libertador cuando fueron interceptados por dos hombres no identificados que abrieron fuego contra ellos. Como resultado del ataque, Pérez García resultó herido y fue trasladado al hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, donde se le realizó una intervención quirúrgica.

En el mismo ataque, también perdieron la vida Luis Javier Santana Asencio, de 38 años, y José Antonio Ovalles Martínez, apodado "Toni Papeleta", de 47 años. Este último habría salido de su vivienda al escuchar los disparos y fue alcanzado por las balas.

Investigación en curso

La Policía Nacional, en colaboración con el Ministerio Público, ha iniciado una investigación sobre el incidente. En la escena del crimen se encontraron 13 casquillos de calibre 9mm. Diego Pesqueira, vocero de la Policía, indicó que se trata de un "conflicto social vinculado a asuntos del bajo mundo", posiblemente relacionado con el narcotráfico. Hasta el momento, varias personas han sido detenidas para fines de investigación.

Antecedentes del caso David Ortiz

Ciprián Lebrón fue uno de los diez individuos condenados por el atentado contra David Ortiz, ocurrido el 9 de junio de 2019 en un bar de Santo Domingo Este. Durante el juicio, el Ministerio Público demostró que formaba parte de la estructura que planificó y ejecutó el ataque que dejó a Ortiz gravemente herido tras recibir un disparo por la espalda.

El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo dictó una condena de diez años de prisión contra él por asociación de malhechores y complicidad en el atentado. En el mismo proceso judicial, Rolfi Ferreras Cruz (alias Sandy), autor material del disparo, fue condenado a 30 años de prisión, mientras que otros implicados recibieron penas que varían entre cinco y veinte años.