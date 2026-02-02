Touchdown en el Stade de France: New Orleans Saints encabezan el debut de la NFL en París

Suscríbete a nuestros canales

La NFL continúa su ambiciosa expansión internacional y ha confirmado este lunes que los New Orleans Saints serán los protagonistas del primer partido de temporada regular en la historia de la liga que se dispute en París. El encuentro tendrá lugar durante la temporada 2026, marcando un hito para el deporte estadounidense en territorio francés.

Un vínculo cultural estratégico

La elección de los Saints no es casualidad. La dueña del equipo, Gayle Benson, destacó la profunda herencia francesa que define a la ciudad de Nueva Orleans y al estado de Luisiana.

"Estamos entusiasmados de haber sido seleccionados para jugar el primer partido de la temporada regular en Francia", declaró Benson en un comunicado oficial. "Este momento es especial no solo por la fuerte conexión cultural entre Luisiana y Francia, sino también porque competiremos ante una creciente afición de los Saints en París".

El Stade de France como escenario global

Aunque el anuncio confirma la sede en el emblemático Stade de France, los detalles específicos sobre el rival de los Saints y la fecha exacta del encuentro se darán a conocer durante la primavera, cuando la liga publique el calendario completo de la temporada.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, subrayó la importancia de la capital francesa en el mapa deportivo internacional: "Traer un partido a París en 2026 es un paso emocionante en nuestra expansión global. París es una de las ciudades más importantes del mundo, con un éxito rotundo organizando eventos de gran magnitud que unen a aficionados de todas partes".

Un calendario global sin precedentes

La llegada a Francia es solo una pieza del rompecabezas internacional de la NFL para 2026. París se suma a una lista de sedes que incluye a Londres, Melbourne, Río de Janeiro y Múnich.

Además, la liga reforzó su compromiso con el mercado europeo al anunciar un acuerdo plurianual para celebrar partidos de temporada regular en el nuevo Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Con este movimiento, la NFL busca consolidar su presencia en los estadios más icónicos del mundo, transformando el fútbol americano en un espectáculo verdaderamente global.

