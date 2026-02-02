Donald Trump amenazó con demandar al presentador de los Grammy por un chiste

Suscríbete a nuestros canales

Los premios Grammy 2026 dejó momentos virales como el chiste del presentador Trevor Noah sobre Donald Trump y la isla de Jeffrey Epstein, que ocasionó la furia del Presidente de Estados Unidos con una posible demanda millonaria.

Durante la gala en vivo muchos artistas levantaron su voz a favor de los inmigrantes en el país en sus discursos. Por supuesto, la noche se calentó cuando Noah emitió un comentario tras felicitar a Billie Eilish por ganar uno de los galardones.

El chiste de Trevor Noah sobre Donald Trump

Como es costumbre, las ceremonias de premios se convierten en un espacio para hacer cualquier tipo de activismo, esto ha caracterizado a los Grammy en los últimos años. Sin miedo a las arremetidas, Trevor Noah hizo un chiste sobre Trump y su vínculo con Epstein donde salió salpicado el expresidente Bill Clinton.

"Es un Grammy que todo artista quiere. Casi tanto como Trump quiere Groenlandia. Tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton”, expresó el presentador en los Grammy 2026.

Donald Trump arremete contra los Grammy y su presentador

Solo horas más tarde de haber finalizado los premios, Donald Trump se pronuncia despotricando los Grammy 2026 y a Trevor a quien amenazó con demandar.

“Noah dijo, INCORRECTAMENTE sobre mí, que Donald Trump y Bill Clinton pasaron tiempo en la Isla Epstein. ¡¡¡INCORRECTO!!! No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la Isla Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca me habían acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de comunicación que propagan noticias falsas”, comentó el Presidente de Estados Unidos.

Hasta el momento el conductor ni CBS, canal donde se emitió la gala han reaccionado a las declaraciones.