La rutina de un veterano: Starling Marte florece en los Mets

Suscríbete a nuestros canales

Para Starling Marte, a sus 36 años, la clave para mantenerse en la élite de las Grandes Ligas no está en desafiar a su edad, sino en abrazarla con una rutina meticulosa que le ha permitido brillar en el tramo final de la temporada 2025 con New York Mets.

Después de un inicio de año complicado, marcado por dolencias físicas que lo llevaron a la lista de lesionados antes del Juego de Estrellas, Marte ha encontrado una fórmula ganadora. Gracias a la estrecha colaboración con el personal de rendimiento de los Mets, el veterano jardinero ha adoptado un plan de tratamiento diario que lo ha transformado en un bateador de impacto y un pilar para su equipo.

"Ahora está en una situación mucho mejor", afirmó el mánager Carlos Mendoza, elogiando la dedicación de Marte. "Los preparadores físicos están haciendo un gran trabajo con él, y él tiene una rutina muy buena. No pone excusas, sale al terreno y rinde. Es una parte importante de este equipo".

Marte ésta temporada

Los números respaldan la narrativa. A pesar de su rol de tiempo parcial para gestionar su carga física, Marte ha exhibido su mejor rendimiento proporcional con los Mets desde su estelar temporada de 2022, cuando fue convocado al Juego de Estrellas. Sus estadísticas de .280/.358/.432, con ocho jonrones y siete bases robadas en 82 encuentros, demuestran que, cuando está en el cajón de bateo, sigue siendo un jugador productivo.

Marte, por su parte, se muestra humilde y enfocado. "Creo que lo más importante es salir al terreno, jugar a un alto nivel, mantenerme saludable y dar lo mejor de mí en la función que me toque", comentó. Con un mes de campaña por delante, su objetivo es seguir aportando al equipo, ya sea como titular o como bateador designado, una posición en la que ha demostrado su valía.

El éxito de Starling Marte es una lección de disciplina y adaptación. En el ocaso de su contrato, ha demostrado que una "rutina muy buena" puede ser la herramienta más poderosa para un veterano que se niega a que el tiempo ponga el punto final a su carrera en el béisbol.

