Este jugador dominicano designado como jugador de la semana en la Nacional (+Detalles)

La Major League Baseball dio a conocer este martes a los ganadores del premio Jugadores de La Semana en cada una de las ligas que componen el sistema.

En la Liga Americana, el jugador seleccionado fue el jardinero central de los Yankees de Nueva York, Cody Bellinger; mientras que en la Liga Nacional, los designados fueron el bateador de los Filis de Filadelfia y el dominicano Rafael Devers.

Liga Nacional

Devers, de los Gigantes de San Francisco, se quedó con los máximos honores en el viejo circuito, para así levantar por cuarta vez en su carrera dicha distinción.

En ese lapso, “carita” tuvo línea ofensiva de .478/.556/.957 (Avg/Obp/Slg); con 11 hits, tres jonrones, dos dobletes, 10 carreras impulsadas y nueve anotadas.

Hasta la fecha, el bateador zurdo conecta para .264 producto de 136 imparables, 29 cuadrangulares, 94 carreras impulsadas, 83 anotadas. Ha recibido 96 boletos y se ha ponchado en 160 oportunidades.

Por otro lado, el bateador designado de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, también fue honrado con dicho galardón luego de su juego de cuatro jonrones. El slugger también impulsó 10 rayitas y anotó siete.

Liga Americana

En el caso del joven circuito, el premio al Jugador de la Semana quedó en manos del jardinero central de los Yankees de Nueva York, Cody Bellinger, quien se alzó con el galardón por quinta ocasión en su carrera.

En el lapso comprendido entre el 25 y el 31 de agosto, Bellinger tuvo línea ofensiva de .444/.500/.778 (Avg/Obp/Slg); con 12 imparables, dos jonrones, tres dobletes, ocho impulsadas y seis anotadas.

Hasta la fecha, el bateador zurdo conecta para .279 producto de 138 imparables, 26 cuadrangulares, 83 carreras impulsadas, 75 anotadas. Ha recibido 42 boletos y se ha ponchado en 71 oportunidades.