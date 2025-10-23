Erik 'Coyote' Paredes, piloto chileno falleció en trágico accidente

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del automovilismo chileno está de luto. Erik 'Coyote' Paredes Vargas, reconocido piloto de Rally, falleció junto a Laura Rosas Velásquez (su novia) en un accidente ocurrido en Tierra del Fuego, Argentina. El hecho se produjo mientras realizaban una prueba de manejo para adquirir un vehículo

Según reportes preliminares, el siniestro ocurrió en una zona de difícil acceso, durante una jornada de reconocimiento y prueba del automóvil. Las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de ambos ocupantes, y se inició una investigación para esclarecer las causas del accidente

Paredes era una figura respetada en el circuito sudamericano de Rally, conocido por su estilo agresivo y su pasión por la velocidad. Su partida deja un vacío en la comunidad deportiva, que hoy lamenta la pérdida de un competidor incansable y de una historia que se apagó pronto.

Logros de Erik 'Coyote' Paredes

Erik 'Coyote' Paredes fue uno de los pilotos más destacados del Rally chileno en la última década. Su estilo agresivo y su capacidad para adaptarse a terrenos extremos lo llevaron a conquistar podios nacionales y a representar a Chile en competencias internacionales.

Entre sus logros más recordados figuran victorias en etapas clave del Rally Mobil, así como participaciones destacadas en pruebas de resistencia en Sudamérica. Su nombre se convirtió en sinónimo de coraje, técnica y pasión por el volante, ganándose el respeto del automovilismo.

Además de su desempeño en pista, Paredes fue mentor de jóvenes pilotos y promotor del automovilismo en regiones del sur chileno. Su legado trasciende los trofeos: dejó una huella profunda en la comunidad deportiva, que hoy lo recuerda como un competidor incansable.

¿Cómo murió Erik 'Coyote' Paredes?

El accidente ocurrió el domingo, pasadas las 16:30, cuando Erick 'Coyote' Paredes perdió el control del Renault Clio en un tramo de ripio cercano a la estancia María Behety. El vehículo comenzó a girar y fue impactado por una camioneta Toyota Hilux que circulaba hacia Río Grande.

El golpe fue directo contra la puerta delantera derecha, donde iba Laura Rosas Velásquez, quien murió en el acto. Paredes sufrió múltiples fracturas y heridas graves. Fue trasladado al hospital regional, pero no resistió un paro cardiorrespiratorio y falleció en el quirófano esa misma noche.