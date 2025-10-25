Salomón Rondón le marca un golazo al Girona y consigue su segundo tanto de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Salomón Rondón comienza a calentar motores con el Real Oviedo en cuanto ritmo goleador se refiere. El artillero Vinotinto salió como titular ante el Girona y tras una buena primera parte en la que no tuvo tanto acierto de cara a puerta, en la segunda salió con el arco rival entre ceja y ceja para conseguir el segundo gol de la temporada y así ocurrió.

Como ya lo hizo ante el Valencia, el caraqueño aprovechó una de sus pocas oportunidades en ataque para aumentar la ventaja de un Real Oviedo que comenzó la segunda parte del partido con ventaja de 0-1 en el marcador. Salomón Rondón hizo gala de su especialidad y metió un potente cabezazo dentro del área al minuto 57 tras un saque de esquina.