Eugenio Suárez saca el 41 y supera esta notable cifra de empujadas en la campaña (+video)

Con cada cuadrangular que consiga Eugenio Suárez de aquí en adelante, se seguirá llevando la cuenta regresiva, para alcanzar los anhelados 50 por primera vez en su carrera, en busca de hacer historia entre los criollos y en la noche de hoy, ya consiguió uno más en esa misión, alcanzando además una importante cifra de carreras impulsadas.

Durante la jornada de este martes, los Marineros de Seattle y los Padres de San Diego, le están regalando un electrizante choque a la afición de "toma y dame", siendo "Bolibomba" quien volteó la pizarra en su momento.

Eugenio Suárez conecta su bambinazo 41 de la temporada:

Los locales perdían 5-3 en la parte baja del quinto capítulo y a "Geno" le tocó venir a batear contra el relevista Jason Adam, teniendo a dos compañeros en circulación.

En ese turno, Adam atacó rápido y puso al venezolano rápidamente en 0-2, sin embargo, cuando quiso engañarlo con un quebrado afuera, para poncharlo, Suárez hizo el ajuste, buscó el pitcheo adelante y se voló la barda de manera fenomenal por el jardín izquierdo, para voltear las acciones 5-6 a favor de Seattle.

Eugenio Suárez llega a 100 empujadas:

Más allá de su estacazo de vuelta completa, número 41 en el campeonato, hay que resaltar también que el slugger derecho superó las 100 carreras traídas al plato, llegando exactamente a 101.

De hecho, Eugenio igualó su marca de empujadas conseguidas en el 2024 (101) y ya tiene cuatro zafras de más de 100 rayitas impulsadas en su carrera, siendo su tope personal el de 104 conseguido en el 2018.