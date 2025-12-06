Ferrán Torres con doblete para otra remontada del FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Ferrán Torres vuelve a ser decisivo para el FC Barcelona en una temporada excepcional para el español. El atacante español marcó un doblete en la victoria momentánea 1-2 contra Real Betis por la Jornada 15 de LaLiga. Resultado que mantiene al club blaugrana como líder de la clasificación.

Torres anotó un doblete en 14 minutos de la primera parte contra el Betis. Sin embargo, cada gol tuvo una diferencia de 2 minutos, lo que habla muy bien de la capacidad goleadora del español; pero también de lo bien mentalmente que está el Barca cada vez que comienza perdiendo los encuentros.

Ferrán ha marcado ya con este doblete 8 goles en 14 juegos de LaLiga; pero tiene 10 anotaciones en 18 juegos de temporada. El atacante español pese a no ser titular indiscutible (lugar de Lewandowski) tiene un gol cada 106 minutos en la temporada; siendo una sorpresa absoluta para los blaugranas.

Ferrán Torres el goleador inesperado del FC Barcelona

Ferrán Torres desde la temporada pasada ha tenido un papel importante en el equipo de Hansi Flick. Sin embargo, nunca ha sido un titular indiscutible para el entrenador alemán; de hecho, esta temporada comenzó como 9 por la lesión de Robert Lewandowski.

A pesar de su rol, Torres en estos momentos es el máximo goleador del Barcelona en la temporada. Su doblete contra el Real Betis lo llevó a tener 10 anotaciones en lo que va de campaña; superando por 2 goles a Lewandowski que tiene 8 y a Lamine Yamal y Fermín López que tienen 7 tantos.

Máximos goleadores en lo que va de temporada del FC Barcelona