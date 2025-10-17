¡Una nueva baja! El Barcelona comunica la ausencia de Ferran Torres

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona sigue sumando con preocupación jugadores a la lista de bajas. Ahora, el turno ha sido para Ferran Torres quien no pudo realizar el entrenamiento de los culés esta mañana en la Ciudad Deportiva. El FC Barcelona emitió un comunicado para informar que no estará disponible en el encuentro contra los de Míchel por precaución.

La baja para el duelo frente al Girona es para evitar males mayores, debido a las molestias derivadas de la sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda que padeció durante el parón de selecciones.

El español fue la principal ausencia. Torres se marchó el lunes la concentración con la selección y, al regresar a Barcelona, cumplió las debidas pruebas médicas que mostraron que solo sufría una sobrecarga, sin lesión asociada.

Incluso, no era ni baja. Pero, ante la lista de lesionados dentro de los azulgranas, los técnicos prefirieron actuar con mucha precaución, y más teniendo presente que el martes hay Champions, es por eso que no estará en la convocatoria de mañana.

Ayer jueves se sumó parcialmente a la sesión que Hansi Flick programó para los internacionales, sin embargo hoy no se le vio en el campo y es baja segura. De esta manera, Ferran Torres se suma a las ausencias de Lewandowski, Dani Olmo, Gavi, Joan García, Ter Stegen y Raphinha.

Frente a las lesiones, el técnico alemán realizó la sesión solo con: Jofre, Toni, Xavi Espart, Dro y Juan Hernández.

Sobre Fermín y Lamine

La noticia positiva para el Barcelona es que Lamine Yamal y Fermín ya trabajan al mismo ritmo que sus otros compañeros, lo que señala que si podrán estar convocados Lea el duelo am de mañana frente al Girona.

Es de recordar que el mediocentro sufrió una lesión muscular en el psoas ilíaco de la pierna izquierda hace un mes en Getafe, por su parte el joven delantero recayó de sus molestias en el pubis antes del encuentro contra el Sevilla.