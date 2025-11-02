LaLiga: Ferrán Torres alcanzó una cifra redonda en goles con el FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona regresó a la acción este domingo 2 de noviembre en LaLiga y tenían que dar un golpe sobre la mesa, después del triunfo en la misma jornada del Real Madrid, que lidera en puntos la competición. En medio de todo, los culés pudieron celebrar no solo la victoria ante Elche, sino un logro particular de uno de sus delanteros: Ferrán Torres.

El ariete hoy ocupó la zona central del ataque culé, mientras Robert Lewandowski estuvo en el banquillo en los días del regreso de su lesión. Pues bien, esta nueva titularidad fue aprovechada por el 'Tiburón', que volvió a ser protagonista para los suyos.

El atacante fue autor de uno de los tres goles azulgranas en el compromiso (al 12'), en una diana que cobró un valor muy especial para el jugador y que quedará en sus registros históricos en el club por ser el tanto número 50 que marca con la institución.

La cifra redonda en goles para Ferrán es significativa, tomando en cuenta que no siempre ha sido titular en el equipo con múltiple competencia en el ataque desde su llegada en 2021.

Ferrán Torres aspira a ser el '9' del futuro en el Barcelona

Con su nueva aparición goleadora Torres llegó a su sexto gol en la presente campaña, con una suma de cinco tantos en LaLiga y otro en la Champions League, estadísticas con las que quiere posicionarse como el titular en esa demarcación.

No obstante, el 'Tiburón' no solo quiere ser un indiscutible en la posición del '9' esta campaña, sino que aspira a serlo para los venideros cursos, sobre todo a sabiendas que esta pinta a ser la última temporada de Lewandowski como futbolista de la oncena catalana.

Pese a lo anterior, no es un camino que tenga asegurado el español y lo demuestra los constantes rumores que surgen en la prensa del país ibérico sobre posibles centrodelanteros que ya tiene en carpeta el club con la intención de fichar para lo que viene.

En medio de todos ha llegado a sonar incluso un interés en Harry Kane, el ariete actual del Bayern Múnich, que tendría una cláusula de rescisión de 65 millones y que Barcelona analizaría ficharlo con 33 años de edad, repitiendo la fórmula como en su día pasó con Robert.