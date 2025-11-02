LaLiga: Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria del FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

En LaLiga de España hubo acción este domingo 2 de noviembre y la mayor parte de reflectores estaban puestos sobre el FC Barcelona, que jugaría un duelo clave en sus aspiraciones por el torneo, luego de la victoria del Real Madrid (4-0) ante Valencia el pasado sábado.

Los culés llegaron al compromiso en la tercera casilla del certamen con 22 puntos, uno menos que Villarreal -que también ganó en la fecha (4-0) y había tomado momentáneamente el segundo puesto-. Con lo anterior, la urgencias de los azulgranas eran demasiadas, pero lograron cumplir el cometido.

La oncena dirigida por Hansi Flick se llevó un plácido triunfo (3-1) ante Elche en el Estadio Olímpico de Montjuic, con goles de Lamine Yamal (9'), Ferrán Torres (12') y Marcus Rashford (61'), que permitió recortar nuevamente distancias con los merengues, que se mantienen hasta el momento liderando la edición 2025-25 con 30 puntos.

Barcelona separa nuevamente al Atlético

El partido que jugaron los blaugranas contra Elche no solo tenía la importancia de no perder camino ante los madridistas, sino también porque ayudaría a romper la igualdad con otro candidato al torneo: el Atlético de Madrid.

Los colchoneros alcanzaron un resultado importante en la jornada, ganando a Sevilla con marcador de 3-0, que sirvió para empatar parcialmente la línea de los culés de 22 unidades, a falta de que salieran al campo de Montjuic a jugar este domingo.

Los tres puntos para los de Flick ayudan en varias direcciones, como mantener la persecución a los merengues, alejarse del Atlético y retomar las sensaciones positivas.

Por otra parte, ese quinteto que guía al resto del pelotón de LaLiga quedó compuesto por el Villarreal en la tercera plaza (23), Atlético en la cuarta (22) y Espanyol con 18 unidades, a falta de lo que haga Betis, que de ganar los superaría para llegar a 19 puntos.

Fuera del torneo que juegan Barcelona, Real Madrid y Atlético, toca hablar de la zona baja del certamen, hoy ocupada por Valencia en la casilla 19 con nueve puntos, mientras Real Oviedo y Girona son últimos con siete unidades.