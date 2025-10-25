¡Mbappé en modo clásico! La racha goleadora que aterra al Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se prepara para afrontar el Clásico de LaLiga este domingo con una certeza, y es que tienen al jugador más en forma de la actualidad.

Kylian Mbappé se ha consolidado como la máxima amenaza ofensiva del equipo de Xabi Alonso, llegando al duelo por el liderato con una racha goleadora sencillamente espectacular que tiene en vilo al FC Barcelona.

Desde el inicio de la campaña, la estrella francesa ha demostrado una voracidad inigualable, confirmando que la camiseta blanca le sienta a la perfección para romper récords.

La máquina goleadora en cifras

Los números de Kylian Mbappé no dejan lugar a dudas sobre su impacto inmediato en el club merengue:

Goles totales - 15

Asistencias - 2

Con 15 goles en 12 partidos, "Kiki" está promediando más de un gol por encuentro, una estadística que subraya su letalidad y lo posiciona como el claro favorito para luchar por el Pichichi y la Bota de Oro.

Es la punta de lanza de un Real Madrid que, a pesar de algunas dudas recientes contra rivales grandes, ha encontrado en el francés la clave para desbloquear defensas.

El referente absoluto de Xabi Alonso

La llegada de Xabi Alonso al banquillo no solo le dio la titularidad, sino el rol de referente principal en el ataque. A diferencia de otros grandes equipos, donde la responsabilidad goleadora se reparte, Kylian Mbappé ha asumido el liderazgo indiscutible.

Aunque la "Casa Blanca" cuenta con otras superestrellas como Vinícius Jr. y Jude Bellingham, es el francés quien se está distanciando del resto en términos de producción ofensiva directa.

El Estadio Santiago Bernabéu tiene depositadas todas sus esperanzas en su nuevo ídolo para este Clásico. Después de las dolorosas derrotas ante el PSG y Atlético de Madrid, la afición merengue espera que Mbappé use su momento de gracia para guiar al equipo a la victoria.