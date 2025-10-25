Previa del Real Madrid y Barcelona: El liderato de LaLiga en juego

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del fútbol se detiene este domingo 26 de octubre para presenciar el primer Clásico Español de la temporada 2025-2026.

Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu por la décima jornada de LaLiga, en un duelo con sabor a final que definirá al líder en solitario de la competición. El compromiso se celebrará este a las 11:15 AM (hora de Venezuela).

La "Casa Blanca" llega a su feudo como líder con 24 puntos, mientras que los azulgranas le pisan los talones en el segundo puesto con 22 unidades. Una victoria culé significaría un asalto al liderato en casa del eterno rival, pero un triunfo merengue comenzaría a abrir una brecha temprana en la clasificación.

El Madrid busca venganza

Los dirigidos por Xabi Alonso encaran el Clásico con la presión de quitarse la "espinita" de los recientes tropiezos ante rivales de gran calado.

Si bien han sido sólidos en LaLiga, el recuerdo de la dolorosa derrota por 4-0 ante el PSG en el Mundial de Clubes y el 5-2 encajado ante el Atlético de Madrid en el derbi liguero ha generado algunas dudas sobre la capacidad del equipo para imponerse en los partidos grandes.

El Bernabéu espera ver a un equipo blanco contundente, capaz de demostrar que su liderato no es casualidad y que los malos resultados ante gigantes han sido solo baches en el camino.

Barcelona quiere mantener su poderío

Por su parte, el FC Barcelona tiene como objetivo revalidar el dominio que ejerció sobre el Real Madrid la temporada pasada. Los culés consiguieron ganar todos los Clásicos disputados, incluyendo dos victorias en LaLiga, uno en Copa del Rey y otro en la Supercopa de España.

La clave para el Barça de Hansi Flick será mantener la solidez defensiva y la chispa ofensiva que han mostrado en tramos de la temporada. Aunque su rendimiento ha sido algo más irregular que el de su rival, la presencia de nombres como Lamine Yamal o Pedri convierten al equipo en una amenaza constante.

El encuentro será, sin duda, un ajedrez táctico entre Xabi Alonso y Hansi Flick. El mediocampo será la zona de batalla crucial, donde el control del balón y la presión dictarán el ritmo del partido.

Además, el Santiago Bernabéu, con su afición enardecida, buscará jugar su papel, ejerciendo presión sobre los visitantes. Sin embargo, el Barcelona ya demostró la temporada anterior que es capaz de silenciar el feudo blanco (con un memorable 0-4 en su visita más reciente).