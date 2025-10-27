¡Sorpresa en el acta del Clásico! Soto Grado reportó un final caliente en el Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se impuso 2-1 al FC Barcelona en un Clásico vibrante correspondiente a la jornada 10 de LaLiga EA Sports, pero más allá del marcador, el cierre del partido fue un auténtico torbellino. El árbitro César Soto Grado tuvo una noche agitada, especialmente en los minutos finales, donde las amonestaciones se multiplicaron por la tensión entre ambos equipos.

El encuentro, disputado en el Santiago Bernabéu, dejó como amonestados a Mbappé y Bellingham para el conjunto blanco, mientras que Fermín descontó para los culés. Sin embargo, el foco se trasladó rápidamente al acta arbitral, donde se reflejó una larga lista de amonestados, la mayoría en el tiempo añadido.

Final caliente en el Bernabéu

En los 90 minutos, por el lado de los dirigidos por Xabi Alonso fueron amonestados Federico Valverde y Dean Huijsen. Mientras que, por el Barça, Pedri recibió tarjeta amarilla a los 42 minutos y posteriomente en el 90 recibió la segunda amonestación, yéndose expulsado.

Si embargo, en el cierre del juego, fue donde Soto Grado mostró tarjetas por doquier: Militao, Rodrygo, Vinicius y Lunin vieron la amarilla en el Real Madrid, mientras que Pedri, Fermín, Balde y Ferran Torres fueron los apuntados en el Barcelona. Un reflejo de la tensión acumulada tras un partido intenso y con roce constante en cada jugada dividida.

El colegiado, firme en su decisión, también consignó en su informe las protestas reiteradas y los enfrentamientos verbales entre jugadores, lo que explica la cascada de amonestaciones en apenas unos minutos. Una muestra de que los Clásicos no solo se juegan con técnica, sino también con nervio y carácter.

El Real Madrid se llevó la victoria y el liderato, pero el sabor del cierre fue de alta temperatura. El acta de Soto Grado no dejó dudas: el Clásico volvió a ser un volcán a punto de estallar, dentro y fuera del campo.