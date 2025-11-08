Xabi Alonso “No hay que hacer valoraciones definitivas por un solo partido"

Suscríbete a nuestros canales

Xabi Alonso ofreció declaraciones por la previa del encuentro ante el RayoVallecano, donde dejó saber la exigencia qje está implementando en el cuadro merengue, así como lo que espera de sus jugadores en Vallecas. "Es una visita exigente la que tenemos a Vallecas y porque las últimas visitas allí han sido exigentes. Estamos preparados para un partido con mucha intensidad y mucho ritmo", comenzó diciendo.

Xabi Alonso, destacó "Cada partido es el más importante y nosotros vamos con esa mentalidad y esa preparación. Queremos acabar bien antes del parón".

Sobre lo vivido en Anfield tras caer derrotado "Hay que contextualizar los datos y ver cómo ha ido el partido. No hay que hacer valoraciones definitivas por un solo partido".

Fede Valverde "Por las circunstancias ha jugado muy bien. Siempre está muy predispuesto y es una opción que tenemos a corto y a medio plazo sin duda".

La constancia del Real Madrid esta temporada "Nosotros queremos ser constantes en el rendimiento pero no todos los partidos te sientes de la misma manera". Sobre el juego del brasileño "Es una posibilidad que Rodrygo juegue por la derecha".

Vestuario con egos

"No me he encontrado un vestuario con egos sino con mucha personalidad y estoy muy contento con ellos".