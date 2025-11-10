Estas son las bajas confirmadas de La Vinotinto para la Fecha FIFA de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Nacional de Venezuela afrontará este mes de noviembre una nueva Fecha FIFA y lo harán de la mano de Fernando Aristiguieta, como entrenador interino. La pasada semana, La Vinotinto presentó su convocatoria, pero este lunes 10 de noviembre anunció algunos ajustes que hicieron en la misma.

Venezuela enfrentará a Canadá y Australia en territorio estadounidense y serán los últimos amistosos para el elenco nacional en este año 2025. La lista de jugadores para esta jornada de amistoso está cargada de futbolistas de experiencias y también jóvenes, que incluso, jugarán por primera vez con el seleccionado.

Novedades en la convocatoria Vinotinto

A través de sus redes sociales, La Vinotinto informó varias novedades en su convocatoria para la Fecha FIFA de noviembre, marcadas por ausencias importantes tanto por compromisos de clubes como por lesiones. Tres futbolistas no podrán sumarse al llamado debido a que deberán cumplir con sus equipos: Jefferson Savarino (Botafogo), Jesús Bueno (Philadelphia Union) y Juan Pablo Añor (Volos NPS). En el caso de los dos primeros, sus ligas aún están en competencia, mientras que “Juanpi” se mantiene activo en el fútbol griego.

Por otro lado, Jon Aramburu (Real Sociedad) y Jovanny Bolívar (La Equidad) fueron descartados de la convocatoria por lesión, lo que obliga al cuerpo técnico a ajustar la lista en esta recta final del año. Estas bajas suponen un reto adicional para la selección nacional, que busca mantener su ritmo competitivo y seguir consolidando su idea de juego de cara a los próximos compromisos internacionales.

Con la salida de estos jugadores, la convocatoria venezolana queda en 30 jugadores y buscarán mostrarse de la mejor manera en estos dos amistosos, para cerrar de la mejor manera el presente año.