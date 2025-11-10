Jugador de la Vinotinto le canta sus verdades a Fernando 'Bocha' Batista

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de fútbol sufrió el pasado mes de septiembre una dolorosa derrota contra Colombia por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos-México-Canadá 2026, quedando así fuera de toda posibilidad de disputarla.

Aun cuando ha pasado un mes de la llamada 'Tragedia de Maturín' y el entrenador Fernando 'Bocha' Batista fue cesado de su cargo, hay heridas que aún no sanan tanto en el fanático como en el mundo del fútbol venezolano.

El estratega argentino sigue siendo blanco de críticas, a las cuales se sumó el delantero Darwin Machís, hoy jugador del UCV FC, quien, en una entrevista, manifiesta que "no hubo un buen planteamiento" en aquel partido ante los cafeteros: "Nos echamos muy rápido hacia atrás".

Machís, además, cuestiona no haber sido llamado después de aquella derrota contra Paraguay en condición de visitante, donde este fue duramente criticado por su displicencia. Actualmente, busca recuperar su nivel en la Liga FUTVE para volver a recibir un llamado.

El presente de la Vinotinto

La Vinotinto jugará este mes de noviembre dos partidos amistosos el sábado 14 de noviembre ante Australia en el Shell Energy Stadium de Houston y el 18 de noviembre contra Canadá en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Para estos encuentros, la selección venezolana de fútbol contará con Fernando Aristeguieta como entrenador, siendo este el timonel interino del equipo mientras se oficializa el nuevo seleccionador para el nuevo ciclo rumbo a 2030.