Fernando “Bocha” Batista confesó la razón por la cual rechazó la propuesta de Independiente

Batista confesó que tras la eliminación de Venezuela en las Eliminatorias Mundialistas “estaba con un dolor muy grande’

Por

Oriana Garcia
Viernes, 17 de octubre de 2025 a las 08:33 am
Foto cortesía
Fernando “El Bocha” Batista dio detalles durante una entrevista en la cadena de ESPN, sobre el contacto que tuvo con la directiva de Independiente con la intención de llevar las riendas de La Roja. La llamada al directo técnico le llegó un domingo, para preguntarle si había la posibilidad de hablar, luego de la salida del entrenador Vaccari.

El entrenador argentino reveló que “La realidad es que, lógicamente cuando te llama un club como Independiente o por lo menos para hable y para conocerte sobre qué ideas tenes, no es de todos los días” ante esta situación el Bocha se sinceró y comentó “Para ese momento era muy reciente la salida de Venezuela, uno estaba con un dolor muy grande”.

Batista, señaló que “Uno tiene que ser respetuoso con la gente que te llama y me parece que no era el momento mío para decir, ‘Voy porque voy’, es una responsabilidad grande, es un club grande y en la cual tenes que ir preparado, tener que estar bien”. 

“Venía de un cachetazo”

Continuó “Y yo, no es que no estoy preparado en lo futbolístico, pero no estaba preparado en ese momento en el que venía de un cachetazo y me pareció lo más prudentes decirles ‘no es el momento’ y se que por ahí, no lo voy a tener en la vida porque un club como Independiente, pero me pareció en ese momento lo más oportuno”. Finalizó. 

