IRS ofrece asistencia financiera a contribuyentes con dificultades lingüísticas

La temporada fiscal en Estados Unidos ha dejado a millones de contribuyentes con interrogantes sobre cómo acceder a los reembolsos que aún están pendientes. A pesar de que muchos ya han cumplido con sus obligaciones fiscales, existen beneficios adicionales que pueden marcar una gran diferencia para quienes cumplen con ciertos requisitos.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado que todavía hay oportunidades para acceder a una ayuda financiera crucial. Lo sorprendente es que esta asistencia está diseñada especialmente para aquellos que no dominan el idioma inglés.

Programa VITA: Asistencia gratuita para contribuyentes

El IRS ofrece asistencia gratuita a través del programa Volunteer Income Tax Assistance (VITA). Este programa está destinado a ayudar a contribuyentes de bajos ingresos y a aquellos que tienen dificultades con el idioma a presentar sus declaraciones correctamente y acceder a los reembolsos que les corresponden.

Los principales beneficiarios de este programa son:

• Contribuyentes que ganan USD 67,000 o menos.

• Personas con discapacidades.

• Aquellos con dominio limitado del inglés.

Capacidades y limitaciones de los voluntarios VITA

Los voluntarios certificados del IRS están capacitados para preparar declaraciones fiscales básicas, que incluyen:

• Ingresos salariales (W-2).

• Beneficios del Seguro Social.

• Ingresos por trabajo independiente.

• Créditos por hijos o educación.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no pueden procesar casos complejos, como:

• Pérdidas de negocio.

• Solicitudes de número de seguro social.

• Deducciones avanzadas de cuentas IRA.

Para estos casos más complicados, se recomienda acudir a un contador especializado en presentaciones fiscales que pueda ofrecer asesoramiento más específico.

Fechas límite importantes para no perder el reembolso

Aunque el plazo general para presentar declaraciones fiscales cerró el 15 de abril, el IRS ha recordado que los contribuyentes que solicitaron prórroga tienen hasta el 15 de octubre de 2025 para presentar su declaración correspondiente al año fiscal 2024.

Es crucial cumplir con esta fecha, ya que quienes no lo hagan podrían perder la posibilidad de recibir su devolución y enfrentar sanciones inmediatas.

Excepciones a la regla

Existen excepciones significativas que permiten plazos adicionales. Estas excepciones aplican a:

• Personas desplegadas en zonas de combate.

• Residentes en el extranjero.

• Aquellos que viven en áreas afectadas por desastres naturales declarados a nivel federal.

A través del programa VITA, se busca asegurar que todos tengan acceso a los beneficios fiscales que les corresponden, promoviendo así la inclusión financiera en la comunidad.