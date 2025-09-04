Reembolsos del IRS: Plazos y condiciones para evitar sanciones

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha establecido plazos específicos para la solicitud de reembolsos y créditos fiscales. Aquellos contribuyentes que no respeten estas fechas se enfrentarán a la prohibición automática de recibir sus devoluciones. A continuación, se detallan los aspectos clave que los contribuyentes deben conocer.

Fecha de vencimiento del estatuto de reembolso (RSED)

El IRS mantiene en su sitio web oficial una lista de plazos que deben ser cumplidos para poder solicitar reembolsos. El período máximo para reclamar estos reintegros es conocido como la "Fecha de Vencimiento del Estatuto de Reembolso" (RSED). Es crucial que los contribuyentes tengan en cuenta esta fecha al momento de realizar sus trámites.

¿Cuándo expiran los reembolsos?

La ley estadounidense establece dos momentos clave que determinan la última fecha para reclamar reembolsos correspondientes a un año fiscal específico:

1. Tres años después de haber presentado la declaración de impuestos federales sobre la renta.

2. Dos años desde el pago del impuesto.

El crédito o reembolso que se pueda recibir dependerá directamente del momento en el que se presente el reclamo.

Excepciones a la prohibición de reembolsos

A pesar de las estrictas regulaciones, el IRS permite algunas excepciones en las que los contribuyentes pueden tener períodos extendidos para reclamar sus reembolsos o créditos. Estas situaciones incluyen:

• Acuerdo por Escrito: Tener un acuerdo formal con el IRS que extienda el límite.

• Desastres Declarados: Haber sido afectado por un desastre natural declarado por el Presidente.

• Zonas de Combate: Estar sirviendo en una zona de combate designada u operación de contingencia.

• Deducciones Especiales: Reclamar una deducción por deuda incobrable o por inversiones que hayan perdido todo su valor, lo que otorga un plazo de hasta 7 años desde la fecha de vencimiento.

Proceso para reclamar reembolsos del IRS

Los contribuyentes pueden solicitar devoluciones del IRS mediante la presentación de su declaración original de impuestos. Si es necesario corregir algún dato, se puede presentar una declaración enmendada. El IRS acepta electrónicamente estas declaraciones enmendadas correspondientes al año actual y hasta dos años anteriores, permitiendo un máximo de tres presentaciones de este tipo por año fiscal.

Conocer las excepciones y el proceso adecuado para reclamar devoluciones puede facilitar la gestión fiscal y asegurar que se reciban los créditos a los que se tiene derecho.