Nuevas restricciones de equipaje: Prohibición de baterías externas

A partir del 1 de octubre, la aerolínea Emirates implementará una nueva medida de seguridad que afectará a todos los pasajeros. Se prohibirá el uso de baterías externas o power banks durante el vuelo, una decisión motivada por la necesidad de prevenir incidentes relacionados con el sobrecalentamiento de estos dispositivos.

La prohibición de las baterías externas representa un cambio significativo para los viajeros frecuentes. En la era digital, es común que los pasajeros utilicen cargadores portátiles para mantener sus dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, tablets y laptops, cargados durante el viaje. Con esta nueva norma, los pasajeros deberán asegurarse de que sus dispositivos estén completamente cargados antes de embarcar o depender de los enchufes disponibles en la cabina.

Equipaje de mano: Lo que se permite

A pesar de la prohibición en vuelo, las baterías externas podrán ser llevadas en el equipaje de mano, siempre y cuando no superen los 100 vatios-hora. Sin embargo, no se permitirá su uso ni recarga durante el trayecto, lo que limita aún más la capacidad de los pasajeros para mantener sus dispositivos operativos.

La normativa también afecta a las maletas inteligentes, que cuentan con baterías incorporadas. Estas maletas solo podrán ser transportadas en la cabina si la batería es extraíble y no se utiliza ni se carga durante el vuelo. Si la batería no puede ser retirada, la maleta no podrá ser llevada a bordo en vuelos de Emirates.

La decisión de Emirates responde a una creciente preocupación internacional sobre los riesgos asociados con las baterías de litio. Casos previos han demostrado que el mal uso o fallas técnicas pueden llevar a explosiones y emisiones de gases tóxicos. La aerolínea busca reforzar la seguridad tanto para los pasajeros como para la tripulación, evitando cualquier tipo de emergencia a bordo.

Otras prohibiciones en el vuelo

La restricción sobre power banks se suma a una lista ya conocida de objetos prohibidos en aviones. Entre ellos se encuentran:

• Armas de fuego y objetos cortantes (cuchillos, navajas, tijeras largas).

• Material inflamable o explosivo, como encendedores grandes o productos químicos peligrosos.

• Artículos deportivos que puedan considerarse contundentes, como bates de béisbol o palos de golf.