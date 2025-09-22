Aumento del Seguro Social: Beneficios para jubilados y receptores de ayuda

Suscríbete a nuestros canales

La Administración del Seguro Social (SSA) realiza ajustes anuales en los pagos que reciben millones de beneficiarios para contrarrestar los efectos de la inflación. Este ajuste, conocido como el Ajuste por Costo de Vida (COLA), se aplica a jubilados, personas con discapacidad y receptores del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

El cálculo del COLA se basa en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos (CPI-W) durante el tercer trimestre de cada año. Al comparar estos datos con el mismo período del año anterior, se determina el porcentaje de incremento que se aplicará a los pagos a partir de enero del año siguiente.

Proyecciones para el aumento en 2026

Según estimaciones de The Senior Citizens League (TSCL), el ajuste para el año 2026 podría situarse entre el 2,7% y el 2,8%. Esto representaría un incremento superior al 2,5% registrado en 2025. Si se confirma esta proyección, los jubilados que actualmente reciben un promedio de $1,976 mensuales verían su pago aumentar a aproximadamente $2,031. Para las parejas, el monto pasaría de $3,089 a $3,175.

Por otro lado, quienes perciben el SSI podrían ver un aumento en sus pagos individuales, que pasarían de $967 a $995, y de $1,450 a $1,490 en caso de presentar declaración conjunta.

Anuncio y aplicación del ajuste

El porcentaje definitivo del COLA para 2026 se anunciará en octubre de 2025, cuando la SSA analice los datos de inflación correspondientes al mes de septiembre. Este ajuste se aplicará automáticamente desde el primer pago de enero de 2026, sin necesidad de que los beneficiarios realicen trámites adicionales.

Beneficiarios del aumento

El aumento del Seguro Social alcanzará a todos los beneficiarios, incluyendo:

• Trabajadores jubilados

• Supervivientes

• Personas con discapacidad que reciben beneficios a través del SSDI o SSI