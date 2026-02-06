Siguele la pista: Ángel Alciro Castillo y sus montas de la semana en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

El astro zuliano Ángel Alciro Castillo confirmó su participación en las tres carteleras del próximo meeting en el óvalo de Bensalem. Las autoridades de Parx Racing publicaron la programación para los días lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de febrero, donde el jinete venezolano destaca con ocho compromisos de monta.

Agenda del lunes 9 de febrero

La actividad para el popular "Ciro" Castillo inicia en la segunda carrera sobre Wonderfulvenezuela. El ejemplar, presentado por el trainer Trevor Gallimore, compite en un Claiming de $21.000 (1.400 metros en arena) y parte con un Morning Line (ML) de 6-1.

En la quinta competencia, Castillo conduce a Confrontational, pupilo de Felix Flores Coba. El purasangre participa en un Maiden Claiming de $19.000 sobre 1.300 metros (arena) y figura como posible sorpresa con un ML de 15-1. Finalmente, cierra el lunes en la décima prueba con Mega Charlie, otro ejemplar de Gallimore, en un Claiming de $18.000. (1.300 metros, arena)

Compromisos del martes 10 de febrero

Castillo asume tres montas consecutivas para el establo de Trevor Gallimore:

4ta Carrera: Sobre la yegua Mariah's Big Girl en un Starter Optional Claiming ($25.000) de 1.400 metros (arena). 7ma Carrera: Conduce a Airman Trevor en la misma categoría (Starter Optional Claiming) sobre 1.300 metros (arena). 8va Carrera: Cierra la tarde con Jump a Fox en un Claiming de $32.000 sobre 1.200 metros en arena.

Cierre de semana: miércoles 11 de febrero

El zuliano finaliza sus compromisos con dos actuaciones adicionales. En la segunda carrera monta a Alyvia's Lil Girl en un Maiden Claiming de $32.000 (1.400 metros, aren). Posteriormente, en la tercera prueba, lleva las riendas de Bullet Breeze en un Claiming de $18.000 a disputarse en una distancia de 1.700 metros en arena.

Si deseas conocer más detalles sobre la trayectoria de los profesionales venezolanos y latinoamericanos en el hipismo estadounidense y acceder a reportes actualizados, visita Meridiano.net.