La primera gran tarde del 2026 para Ángel Alciro Castillo y su doblete en Parx Racing

Suscríbete a nuestros canales

El experimentado látigo zuliano destacó como una de las figuras principales de la jornada en el óvlao de Bensalem. Durante la tarde de este miércoles 4 de febrero en el hipódromo de Parx Racing, el jockey venezolano Ángel Alciro Castillo concretó dos victorias importantes dentro de la programación oficial en Pennsylvania.

Dominio del "Ángel de la Paz" en el óvalo de Parx Racing

La primera fotografía de Castillo llegó en la competencia inicial con el purasangre Kevin’s Strike. En un claiming de $21.000, el ejemplar recorrió la distancia de 1.670 metros en un tiempo de 1:44.56, con dividendos de $18.80, $8.60 y $5.80. El ejemplar de cuatro años, hijo de Tom’s D’Etat en Lisa T, sumó su primer triunfo del año en apenas dos salidas. Ahora ostenta una campaña de tres victorias en 17 presentaciones y una producción superior a los $70 mil dólares.

La segunda victoria de la tarde ocurrió en la octava prueba. Sobre la arena y en distancia de 1.200 metros, Castillo guio a la yegua Miss Easy, presentada por el entrenador Scott Lake, en un Allowance Optional de $50.000. El crono oficial se detuvo en 1:12.21, con un dividendo de $15.60 al ganador.

La hija de Mastery en Kiss a Kiss, de seis años de edad, acumula siete victorias en 30 actuaciones y roza los $200 mil dólares en premios producidos. Con este desempeño, Ángel Alciro Castillo lleva en el inicio del 2026 cuatro triunfos tras 33 compromisos de monta cumplidos.