Cristiano Ronaldo a la cabeza: ¿Cuántos íconos del fútbol cumplen años cada 5 de febrero?

Suscríbete a nuestros canales

No es una exageración decir que el 5 de febrero es la fecha con mayor densidad de talento por metro cuadrado en la historia del fútbol.

Mientras que en otros días nace un buen jugador, en este parece que el destino decidió abrir una fábrica de leyendas.

El "Bicho" llega a los 41

El centro de gravedad de esta fecha es, sin duda, Cristiano Ronaldo. El máximo goleador histórico celebra 41 años manteniéndose vigente en el Al-Nassr.

Con cinco Balones de Oro en su vitrina, CR7 no solo cumple años; cumple décadas desafiando las leyes de la longevidad deportiva. Aunque el retiro es una sombra que acecha, su legado como el estándar de la excelencia profesional ya es eterno.

El "Joga Bonito" y la herencia del 10

Coincidencia o destino, el heredero del estilo brasileño, Neymar Jr., también sopla las velas hoy. El astro surgido del Santos, máximo anotador histórico de la Selección de Brasil, comparte fecha con el astro portugués, añadiéndole más mística a este día.

Otros nombres que forjaron la historia

Cabe destacar, que la lista no termina en los delanteros mediáticos; el 5 de febrero es un festín de diversidad futbolística. Además de las estrellas mencionadas, también celebran otras figuras históricas como:

Carlos Tévez: Un ícono de Boca Juniors, Juventus y del Manchester City que personificó el esfuerzo y el éxito saliendo desde los barrios más humildes.

Gheorghe Hagi: Conocido como "El Maradona de los Cárpatos", el mejor jugador rumano de todos los tiempos y una zurda prodigiosa que brilló en el Real Madrid y FC Barcelona.