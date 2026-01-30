¡Acorta distancias! Cristiano Ronaldo vuelve a marcar con el Al-Nassr

Suscríbete a nuestros canales

La cuenta regresiva hacia lo impensable ha comenzado. Cristiano Ronaldo volvió a ver puerta en la Saudi Pro League, sumando un nuevo ladrillo a su inalcanzable muro de récords.

El capitán del Al-Nassr fue protagonista en la victoria por 3-0 sobre el Al-Kholood Club, demostrando que su idilio con el gol no conoce de calendarios ni de edades.

Con este zarpazo, el astro luso alcanza la estratosférica cifra de 961 goles oficiales en su carrera profesional. El mundo del fútbol observa con asombro cómo el "Bicho" se sitúa a tan solo 39 goles de alcanzar la mítica marca de los 1.000 tantos, un hito que lo colocaría en una dimensión solitaria en la historia.

Increíble longevidad

A pesar de haberlo ganado todo, la ambición de CR7 parece renovarse con cada partido. Su nuevo gol sirvió para asegurar los tres puntos de su equipo y para dejar claro que el objetivo de los cuatro dígitos es real y está más cerca que nunca.

Lo más asombroso de la vigencia de Cristiano Ronaldo es la cercanía de una fecha especial. Dentro de apenas seis días, el portugués celebrará su cumpleaños número 41, una edad en la que la inmensa mayoría de los futbolistas de élite ya han colgado las botas.

Sin embargo, el estado físico del ex Manchester United y su capacidad para mantenerse como el máximo referente ofensivo del Al-Nassr desafían toda lógica deportiva.

Legado inalcanzable

Cada vez que la red se mueve por obra del portugués, la discusión sobre quién es el máximo goleador de todos los tiempos parece cerrarse un poco más.

Mientras el físico se lo permita, el capitán de la selección de Portugal y leyenda del Real Madrid seguirá estirando una marca que, para las futuras generaciones, parece destinada a ser inalcanzable.